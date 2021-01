UNNTAK: Langrennslandslagets planlagte deltagelse i Falun regnes som en arbeidsreise og inngår derfor som et unntak fra innreiseforbudet. Foto: LEHTIKUVA / X00718

Johaug og co. får reise til Falun – «risikovurdering» sier Nakstad

LAHTI/OSLO (VG) Norske langrennsløpere og støtteapparatet deres ønskes velkommen til Sverige tross utbruddet av det muterte coronaviruset. Espen Rostrup Nakstad mener det er vanskelig å vurdere risikoen reisen utgjør.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Sverige kommer til å innføre innreiseforbud fra Norge innen kort tid. Det bekreftet landets innenriksminister, Mikael Damberg, lørdag. Årsaken er utbruddet av det muterte coronaviruset i Norge.

Det norske langrennslandslaget, som befinner seg i Lahti i Finland nå, skal konkurrere i Falun kommende helg.

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, mener det er vanskelig å vurdere hvor forsvarlig det er for Norge å delta i Sverige. Han peker på at langrennsløperne lever under et spesielt regime, hvor de testes hyppig og har lite kontakt med andre deler av samfunnet.

– Dette er en risikovurdering. Det kommer an på smittesituasjonen i de landene som arrangerer. Det kommer an på om det dukker opp smittetilfeller i forbindelse med arrangementer. Det er vanskelige vurderinger. Det som er systemet i Norge er at vi vil følge dette veldig nøye, også vet vi at situasjonen kan endre seg. For eksempel om det dukker opp andre muterte virus ved arrangørstedet, da vil det spille inn. Men det kan hende at smittetrenden går nedover, at vi får kontroll og at det blir lettere å gå tilbake til normalen. Vi må bare følge med, sier Nakstad til VG.

Det er samlet sett en synkende smittetrend i det norske samfunnet. Det viser VGs oversikt.

Den muterte varianten, oppdaget i Nordre Follo, har imidlertid skapt utfordringer i flere kommuner i Oslo-området. Lørdag ble det innført inngripende tiltak for å forhindre spredning av viruset.

Innreiseforbudet til Sverige vil imidlertid trolig ikke skape problemer for Therese Johaug og co.

– Slik jeg forstår dette etter å ha vært i tett dialog med det svenske skiforbundet, så skal det være fritak for innreise karantene for nødvendige arbeidsreiser og ved invitasjon til arrangementer, vi jobber ut fra at vi kan få et slikt fritak, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

Arrangøren i Falun bekrefter at alt trolig vil ligge til rette for norsk deltagelse på andre siden av grensen.

– Vi har allerede innreiseforbud fra Danmark og Storbritannia på grunn av det muterte viruset, men det finnes unntak for innreiseforbudet. Der inngår blant annet personer som skal utøve et yrke, og der under er eliteidrett unntatt forbudet. For vår del, som arrangør, er Norge bare én til nasjon vi må håndtere. De trenger et dokument fra oss for å få reise til Sverige, og det kommer vi til å gi dem, sier Ulrika Back Eriksson til VG. Hun er leder for den kommende verdenscuphelgen i Falun.

Sverige har en synkende smittetrend. Siden pandemiens oppstart har nesten 550 000 mennesker blitt smittet av viruset i landet.