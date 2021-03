Kommentar

Kunne vært klokt å gi seg

Av Leif Welhaven

Valget om en juridisk ekstraomgang etter femmilsdramaet i VM er ikke nødvendigvis gunstig for norsk langrenn.

Ingenting er enkelt rundt situasjonen som oppsto da det bare var noen meter igjen av verdensmesterskapet i Oberstdorf. Du kan se situasjonen mellom Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov så mange ganger du vil, uten å finne noen udiskutabel fasit.

Det skapte en fryktelig vanskelig situasjon for alle involverte parter. Også juryen fikk en forferdelig krevende oppgave, etter at russeren brakk staven og mistet muligheten til å vinne.

Sett med øynene til det russiske skiforbundet var det et opplagt valg å legge inn protest. Deres versjon er at Bolsjunov var først inne på oppløpet med de rettighetene det medfører. Det er løperen som kommer bakfra sitt ansvar å passere trygt, og russerne fikk som kjent juryen med seg på at Klæbo brøt reglene.

Fra norsk side opplevdes situasjonen annerledes, og det var også helt naturlig at Norges Skiforbund der og da la inn en protest på protesten. Begge parter fikk forklare seg overfor juryen, som altså har som oppgave å ta vanskelige valg. Avgjørelsen om å diske Klæbo, slik at Emil Iversen vant og Bolsjunov tok sølvet, var altså fattet på et informert grunnlag der de involverte var hørt.

I kjølvannet av dette forlot Klæbo stadion uten å si noe, men Bolsjunov var tydelig demonstrativ på seierspallen, der han nektet å ta sølvmedaljen rundt halsen.

Her kunne det hele vært over – og den norske superstjernen vil uansett oppleve en strøm av sympati fra sine egne landsmenn – fordi mange opplever juryens valg som urettferdig.

Spørsmålet som deretter dukket opp er hva det er formålstjenlig for Norges Skiforbund å gjøre – på vegne av Johannes Høsflot Klæbo og norsk langrenn. Formelt er det full adgang til å protestere overfor en appellkomité, og det er det forbundet til slutt valgte å gjøre.

Her er argumentasjonsrekken at det var en såkalt «race incident», altså en gråsone der ingen av løperne var å klandre for det som skjedde. Selvsagt er det mulig å argumentere for at dette valget var riktig, og det er en teoretisk mulighet for at gullet likevel havner rundt Klæbos hals.

Alternativet hadde vært å respektere at juryen hadde sagt sitt, og svelget et nederlag for en utøver som ellers vant tre gull i VM. Det siste valget hadde ikke vært enkelt, men kanskje hadde den langsiktige statusen til Klæbo vokst enda mer på å akseptere det juryen kom frem til.

Nå står langrennssporten overfor to veldig ulike scenarioer. Det ene er at avgjørelsen blir stående. Da har vi en norsk verdensmester i Emil Iversen, en fortsatt mutt sølvvinner i Bolsjunov, en bronsevinner i Krüger og en Klæbo som ikke fikk drømmen om et femmilsgull oppfylt denne gangen.

Dersom appellkomiteen ender på norsk side i denne saken, er det bare å stålsette seg for krigstyper og konflikter på et svært betent nivå. Beskyldningene vil nok igjen hagle mot Norges som skisportens stormakt, med påstander om hvordan toppene i FIS angivelig danser etter den norske pipen.

En slik kritikk vil ikke være rettferdig i akkurat denne saken, men det er i det minste et relevant spørsmål å undres over om femmilsbråket er verdt de mulige konsekvensene av ekstraomgangen. Norge har 31 medaljer i VM, og det hadde vært mulig å velge å respektere utfallet av en jurybehandling. Det er tross alt det normalt å gjøre når meningene er delte om en hendelse.

Trolig hadde norsk skisport i det lange løp, i akkurat dette tilfellet, stått seg på at juryen vurderte en fryktelig vanskelig situasjon og landet der den gjorde.