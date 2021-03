OPPTUR: Charlotte Kalla imponerte med en femteplass på lørdagens 15 kilometer med skibytte. Foto: Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN

Løfshus mener Kalla bommet

OBERSTDORF/OSLO (VG) Charlotte Kalla (33) har hatt et par tunge sesonger. Tidligere norsk landslagssjef Vidar Løfshus tror utviklingen kunne vært bedre om svensken ikke sto utenfor landslaget to år.

– Erfaringsmessig i Norge har det alltid vært en fordel å være på landslaget. For meg er det prinsipielt. Jeg tror flere land hadde vært bedre om de jobbet tettere sammen, sier Løfshus til VG.

Han ga seg som landslagssjef for Norge etter 2019-sesongen, men følger fortsatt med.

Kallas pallplasser i verdenscupen: 2021-sesongen: Ingen 2020-sesongen: Ingen 2019-sesongen: 3 2018-sesongen: 5 2017-sesongen: 3 2016-sesongen: 2 2015-sesongen: 3 2014-sesongen: 5 2013-sesongen: 4 2012-sesongen: 7 2011-sesongen: 4 2010-sesongen: 5 2009-sesongen: 3 2008-sesongen: 7

Etter fire medaljer (ett gull og tre sølv) i OL i 2018 har det gått nedover for Kalla, som gjorde sesongens beste løp med femteplass på lørdagens 15 kilometer med skibytte.

Hun var med på stafettgull i VM i 2019, men individuelt kom den siste pallplassen i verdenscupen i desember 2018.

I 2016 gikk Kalla ut av det svenske landslaget og brukte Magnus Ingesson som personlig trener.

– Ingesson har fungert for Kalla, men personlig tror jeg hun hadde lykkes bedre med å være i et fellesskap hvor man bygger god kultur og utnytter kunnskapen på tvers av et stort team. Det er uvurderlig, sier Løfshus.

Da Ingesson ble landslagstrener før 2019-sesongen, gikk Kalla inn på landslaget igjen. Ingesson er fortsatt hennes personlige trener.

DUO: Charlotte Kalla og Magnus Ingesson har de siste årene jobbet tett sammen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Kalla trygg på opplegget

Kalla forstår ikke at man stiller spørsmål om utviklingen hennes kunne vært bedre om hun ikke sto utenfor landslaget noen år.

– Jeg skjønner ikke spørsmålet. Jeg har jo vært på landslaget ganske mange år nå, sier Kalla.

Denne sesongen har hun trøblet med coronasmitte og ryggproblemer. Men hun har bestandig vært trygg på opplegget sitt.

– Jeg er så utrolig takknemlig for støtten jeg har fått. Spesielt de siste ukene som har vært vanskelig. Vi har løst hindrene på veien sammen, sier Kalla, som ikke vet hva hun gjør med karrieren etter sesongen.

33-åringen er kjent for å toppe form til mesterskap. Totalt har hun over 20 medaljer fra VM og OL, seks av dem gull.

– Kalla er en alle unner suksess, og den mest sympatiske skiløperen du møter, sier Løfshus.

Thomas Alsgaard synes også utviklingen til Kalla kunne vært bedre de siste årene.

– Jeg har hatt hjerte for Sverige i mange år. Jeg har hatt troen, men blitt skuffet flere ganger. Nå vet jeg ikke om jeg orker å ha troen mer. Det er vondt å se at hun mislykkes. Kalla har fått lite ut av sitt potensial av ulike grunner, sa Alsgaard, ekspert i VGTV, før Kalla imponerte lørdag.

Tror ikke Klæbo bryter ut

Løfshus fikk selv oppleve at Petter Northug var utenfor landslaget flere år da han var landslagssjef.

Adressa-kommentator Birger Løfaldli har tidligere spekulert i om Johannes Høsflot Klæbo kan komme til å gjøre noe lignende.

VG-kommentator Leif Welhaven utelukker heller ikke at det kan skje, men tror forbundet kommer til å strekke seg langt for å beholde Klæbo.

– I ni av ti tilfeller handler det nok om penger om man går ut. Jeg tror Johannes er for smart til å gå ut av landslaget. Han har skjønt at han kan hente mye ved å bli utfordret der, sier Løfshus.