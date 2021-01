I VM-DISKUSJONEN: Harald Østberg Amundsen er ikke en del av landslaget, men ønskes med til VM. Foto: Terje Pedersen

Stjerneskuddet Amundsen imponerer landslagseliten: − Han må til VM

LYGNA (VG) Norges beste utøver på 15-kilometer for øyeblikket, Sjur Røthe, nærmest krever at Harald Østberg Amundsen (22) slår følge til VM. Under norgescupen på Lygna imponerte stortalentet igjen.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er fornøyd med å bli nummer fire bak tre toppløpere i verdenscup, smiler 22-åringen, som endte et drøyt halvminutt bak vinneren Røthe.

I tillegg endte Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger foran Amundsen på 15-kilometeren på Lygna. Dette var bare andre gangen han har blitt slått denne sesongen, og 4.-plassen er det dårligste han har prestert på distansen.

Nå øyner han en VM-plass for Norge, selv om han ikke er en del av landslaget.

– Jeg håper det, i hvert fall når jeg klarer å slå en del av landslagsløperne som kjemper om de samme plassene. Jeg burde få mine muligheter, tenker jeg, sier Amundsen.

Asker-løperen vet imidlertid at han må gå fort i NM kommende helg for å sikre en billett til verdenscuphelgen i Falun i slutten av januar. Et godt løp der kan være det som skal til for å bli med til VM i Oberstdorf.

Røthe er klar på at unggutten i aller høyeste grad har meldt seg på i VM-kampen

– Helt klart. Han har gått jevnt bra i hele år, han har vunnet skirenn. Han har hele pakken til å bli en utrolig god skiløper, og har slått oss flere ganger. Han må til VM, mener ti år eldre Røthe, som fortsetter rosen av Amundsen.

– Og han er ikke med som noen læregutt. Han går uredd til, både i dag og tidligere. Han er tøff, klinker til og bryr seg ikke om at han har en utfordrerrolle. Han fortjener absolutt å være med i en VM-tropp, konkluderer han.

les også Nordmennene skremmes av Bolsjunov: – Helt «insane»

Emil Iversen har også gode sjanser til å få gå 15-kilometeren, men sier selv at han akkurat nå «ikke er kvalifisert til en dritt». Selv om Amundsen er en av konkurrentene til å gå 15-kilometeren, nøler ikke Iversen med å rose ham.

– Harald er veldig ung og lovende, og er den som er nærmest dagens fronttrio. Han ligger ganske likt med meg, men er litt foran for øyeblikket. Han har lagt inn mange gode søknader og gått fort på 15-kilometer i år. Nossum liker han også, så jeg tror det er gode muligheter for at han blir med til Tyskland, spår Iversen.

les også Slår tilbake mot Ulvangs «svikter»-utspill: – Har han glemt at han er norsk?

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum ble nok en gang imponert over Amundsen på Lygna, men gir ingen lovnader. Etter lørdagens løp tok han en kort prat med stjerneskuddet.

– Jeg sa at han må holde seg frisk og skadefri, og gå godt i NM. Så er mulighetene for å få gå i Falun til stede. Vi tar ut VM-laget på bakgrunn av verdenscupplasseringer, sier treneren.

– Man må ikke være landslagsløper for å komme til VM?

– Går du fort nok, er du med. Vi skal ha medaljekandidater i VM, og de blir tatt med uavhengig av lag.

Klokken 9.45 søndag går herrene tremil på Lygna.