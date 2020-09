SPENT: Therese Johaug har foreløpig fått liten informasjon om hvordan forbudet mot fluor under skiene skal håndteres. Her på pressetreffet i Hafjell tirsdag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Fluorforbudet: En liten testfeil vil gi Johaug og co. startnekt

HAFJELL (VG) To måneder før planlagt sesongstart er testmetoden for å avsløre fluorjuks ennå ikke klar. Norges smøresjef Stein Olav Snesrud mener at en liten fluor-sabotasje kan gi løperne startnekt.

FIS (det internasjonale skiforbundet) vedtok i november 2019 forbud mot bruk av all fluorsmøring fra og med denne vinteren. FIS skulle presentert testmetoden for alle smøreteamene i Tyskland i slutten av september, men den er ikke klar, så dette er utsatt til oktober.

– Vi må vite at testene fungerer. Hvis den ikke viser rett resultat, så vil utøveren bli nektet å stille til start, sier Snesrud til VG.

Ved enkel scanning av skiene skal testutstyret vise rødt (fluor) eller grønt (ikke fluor). Rødt vil gi konkurransenekt. Dette skal man kunne gjøre kjapt før og etter konkurranse.

Kan ikke utelukke sabotasje

Smøresjefen vil ikke utelukke at sabotasje kan skje og at det kan få katastrofale konsekvenser for utøverne. Det er bare å få litt fluor under en ski, og løperen vil teste rødt og bli nektet start i verdenscup eller VM.

– Det er skummelt, sier Snesrud.

SMØRESJEFEN: Stein Olav Snesrud på vei opp i smørebussen under VM i Seefeld i februar i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Samtidig går han ikke rundt og frykter det.

– Med mulighet for sabotasje av skiene. Vil dere vurdere vakthold rundt smørebussen?

– Nei, ikke organisert av oss. Vi er jo allerede inne på et lukket område, og vi må i utgangspunktet stole på at det vil gå bra, svar Snesrud.

Smøresjefen understreker at han vil ha tillit til det nye testregimet når det kommer. Han er glad for fluorforbudet. Og han er helt sikker på at det norske laget vil være flourfritt. Smørebussen er tømt og vasket. Akkurat nå er den helt tom. Alle ski skal vaskes.

Det er det tyske selskapet Kompass i samarbeid med Frauhenhof-instituttet i Frankfurt som har fått i oppgave å utvikle denne testen av det internasjonale skiforbundet (FIS). En nyutviklet «testpistol» som skal oppdage fluor under skiene.

Betenkelig

Men får løperne skiene borti fourenset snø, fra for eksempel norske mosjonister som har fluor under skiene, så kan det føre til rødt i testen, noe som altså vil gi konkurransenekt.

– De må finne et testsystem som 100 prosent sikkert, ellers kan vi ikke ha fluorforbud, sier Therese Johaug til VG under landslagets samling på Hafjell onsdag.

Den norske smøresjefen hadde gledet seg til å sjekke testutstyret. Han mener det er betenkelig at det ikke er klart to og en halv måned før antatt verdenscupstart.

HAFJELL-TRENING: Therese Johaug viste styrke da langrennsjentene hadde samling på Hafjell onsdag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– De må snart lirke frem en plan B nå. Man kan jo begynne og lure på hvor stort skjæret i sjøen er, siden de ikke traff på testen nå, men måtte utsette. Vi vet ingenting. Men skal de bygge tillit, så må vi få prøve testutstyret, sier Snesrud.

Han er også spent på hvor grenseverdien for utslag på fluor vil være, om den er på null.

– Vi vet hvor stor effekt en liten mengde fluor har, sier Snesrud.

Johaug er spent foran den fluorfrie sesongen.

– Det er en helt annen følelse med fluor under skiene. Du kjenner at skiene går fortere, men det er ikke som natt og dag. Det er fortsatt utøveren oppå skiene som skal gjøre jobben, ikke bare skiene som skal gli. Så vi får se hvordan dette går, sier Johaug.

Frykter noen kan bli fristet

Langrennssjef Espen Bjervig skulle gjerne ha sett at testapparatet var klart.

– Jeg håper inderlig at det blir et testapparat som gjør at vi er trygge på at vi konkurrerer på like betingelser. Det blir vanskelig om dette blir et verdivalg for hver enkelt nasjon.

– Frykter du det?

– Det er så stor forskjell mellom fluor og ikke-fluor under skiene at det kan være noen som kan bli fristet til å «trimme» litt. Men vi satser på at testen kommer på plass og at vi kommer til å konkurrere på like vilkår, svarer Bjervig.

Landslagstrener Ola Vigen Hattestad håper testingen som kommer vil være holdbar både for smøreteamet og utøverne.

– Jeg håper ikke det går på stoltheten løs for FIS å gjennomføre det om de ikke har kontrollsystemer på plass. Vi vil ikke komme i en situasjon der man er usikker på om man har jukset eller ikke. Vi vil ikke ha spekulasjoner om noen har lurt systemet. Jeg håper de utsetter om de er usikre på om de kan kontrollere det, sier Hattestad.

Publisert: 21.09.20 kl. 10:11

