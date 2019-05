NY JOBB: Marit Bjørgen, her i forbindelse med et VG-intervju om hennes nye liv. Foto: Helge Mikalsen

Marit Bjørgen blir rådgiver for skitalenter i Trøndelag

Langrennstalentene på Team Veidekke Midt-Norge har fått en mer merittert rådgiver enn de fleste.

– Jeg vil bidra med gode treningsråd og hjelpe dem med å takle konkurransepresset, sier Marit Bjørgen til Adresseavisen, som hadde saken først.

Avisen melder at Marit Bjørgen skal bli rådgiver for langrennstalentene på Team Veidekke Midt-Norge, et privat skilag. Dette er hennes første jobb etter at hun våren 2018 la opp som langrennsløper, etter å ha blitt tidenes vinterolympier samme år. I mellomtiden har hun også rukket å få sin andre sønn.

– Det er mange som spør og lurer på hvordan jeg har trent. Det er ikke sikkert at jeg sitter med fasiten, men jeg vil være med å bidra, sier Bjørgen til Adressa.

Regionlagets trener, Kristian Skrødal, er veldig glad for at Bjørgen vil bidra inn i laget.

– Det er et skup for oss. Vi er veldig heldige og synes det er stas, sier Skrødal til samme avis.

Han forklarer at arbeidet er langsiktig med tanke på ski-VM i 2025, som holdes i Trondheim.

I starten av mai snakket Bjørgen med VG i forbindelse med Vibeke Skofteruds minneløp i Slitu. Da avslørte hun at livet som tobarnsmamma var mer hektisk enn da hun hadde tusen treningstimer på ski hvert år.

– Én er én og to er ti. Ha-ha. Men jeg koser meg. Jeg gjør det. Det er jo som for alle småbarnsforeldre: Det koster litt med to små. Det er litt krevende, men det er jo vanvittig mye glede og kos, fortalte Bjørgen.

Hun har hatt en rekke oppdrag også i det sivile liv, blant annet for den ideelle organisasjonen SOS Barnebyer og Kjell Inge Røkkes stiftelse «VI», som jobber for norsk paraidrett. Og nå er hun også blitt rådgiver for noen svært privilegerte langrennstalenter.

På vinterens Idrettsgala ble hun for øvrig også tildelt hedersprisen sammen med Ole Einar Bjørndalen.

Publisert: 29.05.19 kl. 21:07 Oppdatert: 29.05.19 kl. 21:19