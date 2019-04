Therese Johaug er blant de fremste trekkplastrene i langrenn, som i hovedsak skal over til NENT fra 2021/2022. Hvordan påvirker det interessen for skisport? Foto: Olsen, Geir

Kommentar

NRK-nederlaget om vintersport: Et sjokk for folkesjela

De nye rettighetshaverne kommer sikkert til å levere et solid produkt. Likevel er den delvise skilsmissen mellom NRK og vintersport utfordrende og skremmende på flere plan.

Vi mennesker er vanedyr.

Den instinktive reaksjonen når noe kjent og kjært blir forandret, er gjerne å reagere med en kombinasjon av sinne og frykt.

Men når man etter en tid kikker seg tilbake, etter at en ny virkelighet har sett dagens lys, er det ikke så ofte at dommedagsprofetiene viser seg å ha slått til.

Det er ikke noe nytt at kampen om lukrative rettigheter er et spill om økonomisk styrke, og det burde derfor egentlig ikke være så sjokkerende at statskanaler kommer til kort mot storkapital.

Allerede har for eksempel Discovery sikret seg blant annet OL, uten at det raserte interessen for lekene i Pyeongchang.

Og det er ikke så mange måneder siden Nordic Entertainment Group (NENT) igjen høstet fortjent ros for kvaliteten på rammene rundt håndballsendingene, rettigheter TV2 hadde over år.

NENT er samme aktør som nå har sikret seg store deler av NRKs nåværende vintersportsportefølje – fra og med 2021/2022-sesongen.

Hvorfor oppleves det da så emosjonelt sterkt, og nesten som noe naturstridig, at mye av vinteridretten skal over til en reklamefinansiert, smalere kanalleverandør?

Trolig har det å gjøre med at noen tradisjoner er mer rotfestede enn andre, og det er jo noe nærmest symbiotisk over NRK og vintersport.

En del går også ut på at NRK-pakken er uovertruffen på formidlingssiden, med en rekke usedvanlig dyktige folk i sentrale posisjoner.

Rent journalistisk har det tidvis vært grunn til å forvente hyppigere leveranser av kritiske tilnærminger, fra en redaksjon med så mange lytteposter og kontaktpunkter som det NRK har.

Av og til har det vært betimelig å undres over om båndene har vært i overkant tette, men i det siste har statskanalen også fått et noe økt innslag av journalistikk som utfordrer miljøene.

Hva vil så denne overgangen til en privat aktør innebære?

Det er det selvsagt for tidlig å si noe kategorisk om, men det er grunn til å problematisere effekten av rettighetssalget langs flere akser:

** INTERESSE-AKSEN: Forholdene varierer fra gren til gren, men det er en kjensgjerning at langrenn mer og mer er blitt en nordisk/russisk affære, med de konsekvenser det får for tv-tall i land som ikke hevder seg i toppen. Når FIS nå velger mer penger på bekostning av samarbeidet de har hatt med statskanalene NRK og SVT, er det åpenbart et element av hasardspill i dette. Hvordan vil tv-tall og interesse påvirkes? Vil de svekke seg blant de mest trofaste?

Skavlan er et skrekkeksempel på hvor galt det kan gå, uten at det kan trekkes en direkte parallell. Men sett i sammenheng med andre utfordringer produktet har, er det grunn til å spørre om de internasjonale lederne har valgt kortsiktig profitt på bekostning av langsiktig stabilitet.

** SPONSOR-AKSEN: Markedsinteressene henger gjerne tett sammen med eksponering. Sendeflatene på dagtid i helgene har gitt vintersport gigantiske markedsandeler på NRK, og Norges Skiforbund er blitt godt vant.

Denne overgangen finner sted fra 2021, noe som fort kan være ikke langt unna å være sammenfallende med at en magnet som Therese Johaug nærmer seg karrierestopp. Hvordan vil da de langsiktige sponsoreffektene bli?

Også her er det mye usikkerhet i bildet, men det er definitivt grunn til å føle en viss uro i forbundslokalene.

** JOURNALISTIKK-AKSEN: I mange sammenhenger lar tv-kanaler valg og vinklinger henge tett sammen med om man har bilder eller ei: Ingen rettigheter = minimal dekning.

Men for vintersport, og særlig langrenn, har interessen vært så stor at det har vært trykk fra flere uansett. TV2 har for eksempel laget mye god journalistikk om langrenn, selv om få renn har blitt sendt på kanalen. Men hvilke smitteeffekter får vi fremover?

Og for oss som er opptatt av at det også tidvis skal være kritiske innfallsvinkler, i tillegg til jubelformidlingen, er det håp om å bidrag fra NENT på dette området?

Eller blir det som i pressemeldingen, at fokuset er på å formidle sport, snarere enn å lage en journalistisk ramme som også utfordrer aktørene når det er grunn til det?

Den nye rettighetshaveren har jo kjøpt et kommersielt produkt – er de da også interesserte i å problematisere sider ved dette?

** NYE VANER-AKSEN: Det er en åpenbar fare for at dette ordskiftet i for stor grad foregår på middelaldrende og eldres premisser, altså alle vi som er vant til å se tv på «gamlemåten». Vi lever imidlertid i en tid der vaner er i endring, og der den oppvoksende generasjonen tenker annerledes om mye. Hvordan morgendagens langrennstilbud vil se ut til syvende og sist, vil følgelig handle om mye mer enn direktesendte skirenn. Og her vet vi lite eller ingenting om hvordan virkeligheten blir. Tilsvarende gjelder hva man kan få ut av rennene som ikke omfattes av salget.

Spørsmålene er flere enn svarene foreløpig, og selvsagt har NENT all verdens rett til å kjøpe rettighetene om de byr mest, og ingen kan nekte FIS å sette lommeboken først.

Men det en betydelig usikkerhet knyttet til utslagene dette veivalget kan få.

I «Game of Thrones» er det ikke positive fortegn knyttet til uttrykket «Winter is coming». Hvordan blir det når vinteren kommer til et annet studio enn det vi kjenner så godt?

Publisert: 11.04.19 kl. 13:15