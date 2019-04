SWIX-DIREKTØR: Åge Skinstad fotografert under VM i Seefeld i vinter. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Norge bruker 25 millioner på å få frem superglid – uten ulovlig fluor

Regjeringen betaler 40 prosent i et forskningsprosjekt som skal utvikle ny supersmøring – uten bruk av ulovlig fluor. Totalkostnad: 25 millioner kroner.

– Forskningsprosjektet Nano2glide varer frem til 2020 og tar seg av alt som skaper glid; såle, struktur og smøringsprodukter. Det har som mål innen 2024 å gjøre fluor som ingrediens i skismøring overflødig, sier Åge Skinstad, merkevaredirektør i Swix.

– Det er såkalt langlenket fluor som blir forbudt. Det er de såkalte C8-forbindelsene som blir forbudt å produsere og selge i EU/EØS fra juli 2020, opplyser Skinstad.

Swix-direktøren er overbevist om at de klarer å utvikle smøring som glir minst like fort.

– Våre pulvere, såkalte Cera-pulver, inneholder C-8 fluor. Dette utgjør kun et par prosent av vår omsetning og salg. Disse må reformuleres og ha andre ingredienser etter juli 2020. Heldigvis har testing gjennom vinteren gjort oss sikre på at vi i god tid før juli 2020 vil ha nye pulvere på plass som er innenfor det nye reglementet og samtidig glir like fort eller bedre enn de som ikke er tillatt etter juli 2020, sier Skinstad.

Prosjektet har en ramme på 25 millioner kroner, og 10 millioner kommer fra Forskningsrådet. Selskapene Swix og Madshus bidrar begge med 5,5 millioner, 3 millioner kommer fra den mekaniske bedriften IDT og 1 million fra Olympiatoppen.

STATSRÅD: Iselin Nybø. Foto: Bringedal, Terje

– Bedriftene betaler selv for 60 prosent av denne forskningen, mens regjeringen betaler 40 prosent, hvor vi blant annet finansierer en doktorgrad ved NTNU. Forskningsresultatene fra dette prosjektet vil kunne patenteres og publiseres på vanlig måte. Nye typer smøring, sålematerialer eller andre løsninger som blir satt i produksjon blir tilgjengelige for alle nasjoner, på lik linje, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) til VG.

– Regjeringen ønsker flere slik forskningssamarbeid for å utvikle gode miljøløsninger. Derfor har vi forpliktet oss til å trappe opp innsatsen til forskning og utvikling i norsk næringsliv med 450 millioner kroner.

Åge Skinstad opplyser at alle glidere (parafinvokser) med fluor fra Swix (og Toko) helt siden 2013 kun har hatt C6 fluorforbindelser, som altså er innenfor 2020-reglementet. Dette gjelder også all festevoks med fluor.

Publisert: 09.04.19 kl. 12:12