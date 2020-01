Klæbo overtok ledelsen – Golberg forbannet før avslutningen

VAL DI FIEMME/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo knuste rivalene på oppløpet og leder nå Tour de Ski. I morgen skal det hele avgjøres – og Pål Golberg er alvorlig bekymret før «Monsterbakken».

– Det er noe tull. Det er det. Det er litt synd at de som skal styre det vi holder på med, ikke har mer innsikt i hva det innebærer å gjøre det der, sier Pål Golberg til flere medier etter lørdagens sprint.

Han snakker om den avsluttende etappen i Tour de Ski, og kaller det helsefarlig at de søndag skal gå etappen som arrangøren har lagt opp til – som fellesstart.

Dette er første gangen Tour de Ski avsluttes med fellesstart. Før den heftige oppoverbakken starter, venter en lang nedoverbakke med en trang sving, med høy toppfart og lite plass.

– Du kan prøve å gå på ski ned der selv. Hvis to stykker er disiplinerte, går det an å gå to i bredden, og så skal vi skli et felt på 60 stykker – i skøyting. Og så er det asfalt på siden ... Vi får bare håpe det går bra.

Alvorlig bekymret

– Det er jo bart (utenfor løypen). Noen steder er det gress, noen steder asfalt. Jeg er redd for at det kommer til å gå ille, men de har vel bra kontroll på det de som har bestemt det her, sier Golberg ironisk.

– Så du mener dette kan bli helsefarlig?

– Ja, det kan det. Jeg synes det er noe forbanna tull. Det må gå an å si.

– Du tror ikke de (arrangørene) har god kontroll?

– Nei, de har ikke det.

– Tror du det blir kamp om posisjoner, og dermed farlige situasjoner?

– Ja, det er jeg redd for, og jeg er redd for mange scenarioer.

Golberg, som ble nummer fire i finalen, er alt annet enn fornøyd med arrangøren før morgendagens avgjørende Tour de Ski-etappe. Han får medhold av Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

– Det skal ikke mer enn en kronidiot til for at det blir helt krise, sier hun om morgendagens etappe.

– Vi får håpe at alle er disiplinerte. Så må man bare evaluere etterpå. Jeg skjønner at hensikten sikkert var å gjøre dette på en annen måte og at det skulle være mer spennende, men vi som utøvere synes kanskje det ikke er så ålreit om det som skal gjøre det spennende er knall og fall. Det må være et sportslig fokus, sier Uhrenholdt Jacobsen, som tok 2.-plassen i kvinnenes finale:

Heller ikke Sergej Ustjugov er særlig imponert før morgendagen.

– Det blir kaos. Det er ikke god plass. Det er ingen god idé, sier han til VG, og legger til at han ikke er fornøyd med at det er fellesstart.

I morgen skal alt avgjøres.

Johannes Høsflot Klæbo er ett sekund foran Aleksandr Bolsjunov og 15 foran Sergej Ustjugov før den syvende og avgjørende Tour de Ski-etappen, som har blitt døpt «Monsterbakken».

Avskrev seg selv – er i ledelsen

Det skjedde etter at Klæbo parkerte de russiske rivalene på oppløpet, vant sprinten og overtok ledelsen i Tour de Ski.

– Det var artig. Jeg tar med meg denne seieren her. Den betyr mye, konstaterer Klæbo etter seieren.

Det var duket for en gigantduell mellom de tre i finalen, og det var den trioen som kom først inn på oppløpet.

Ustjugov var fremst, Bolsjunov like bak. Men Klæbo hadde fantastisk gli, og avslutningsferdighetene er det ingenting å si på.

Det er ikke mer enn noen dager siden Klæbo avskrev seg selv i jakten på sammenlagtseieren i Tour de Ski, men nå er han i føringen.

– Det er ikke så mye (som skiller). Jeg må sette meg og se på det. Det skal nå gås i morgen uansett, så det er bare å gi alt, sier den nye sammenlagtlederen, som også var overlegen på prologen tidligere lørdag.

Pål Golberg ble nummer fire i finalen, mens Gleb Retivykh og Andrej Melnitsjenko ble henholdsvis nummer fem og seks. Den observante leser ser kanskje at det var fire russere og to nordmenn i finalen.

Sjur Røthe og Jan Thomas Jenssen ble slått ut i semifinalen, mens det sa stopp for Simen Hegstad Krüger i kvartfinalen.

