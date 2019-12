Flugstad Østberg kuttet stort i treningsmengden for å bli friskmeldt

LENZERHEIDE (VG) Ingvild Flugstad Østberg (29) måtte kutte treningen med opp mot 30 prosent etter startnekten i november. Det tok fire uker før hun fikk godkjenning til å gå Tour de Ski.

Nå nettopp

Det forteller landslagstrener Geir Endre Rogn til VG etter Flugstad Østbergs 4. plass i Tour de Ski-åpningen.

Nå blir det en vurdering fra dag til dag mellom landslaglegen, trenerne og løperen selv om Ingvild Flugstad Østberg skal fullføre etappeløpet.

Dersom flere renn på rad går tungt vil det vurderes om belastningen er for stor for Gjøvik-løperen.

– Når hun får gå her så er det fordi ting ser veldig bra ut. Og hun har aldri vært langt unna å være bra heller. Utgangspunktet er at det kan gå fint gjennom en hel tour, men at vi må se det an også, sier Rogn til VG.

Starten var sterk med fjerdeplass i hennes første skirenn for sesongen, 13,1 sekunder bak Johaug i mål.

– Jeg ble paff av at jeg skulle være foran der og da var jeg bare veldig fornøyd, sier Flugstad Østberg til VG og andre medier i målområdet etter 4. plassen.

Det var før den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen, for fem og en halv uke siden, at Flugstad Østberg opplyste om startnekten hun hadde fått på grunn av helsemessige årsaker. Detaljene rundt hvorfor hun fikk startnekt har hun ikke villet gå inn på siden, men alle skirenn før Tour de Ski har gått uten Flugstad Østberg på start.

– Når har du under perioden uten renn fått godfølelsen igjen?

– I dag, sier Flugstad Østberg før hun fortsetter:

– Det er vanskelig å si når du har vært alene og skirenn er noe eget uansett. Det kan hende det bare var flaks i dag at jeg hadde gode ski og en bra dag akkurat i dag. Men det var i alle fall en veldig bra start. Jeg var litt overrasket over det, sier Flugstad Østberg.

Comebacket i sporet gledet flere:

Landslagstrener Geir Endre Rogn sier at grepene for å få Flugstad Østberg tilbake på start måtte gjøres over tid for å ha virkning.

– Når man først sier at det ikke er aktuelt å gå renn ville det jo vært litt meningsløst å gjøre det for en uke. Det trengs litt tid for å få gjort noen grep og få noe ut av de grepene, sier Rogn.

Han forteller at det spesielt har dreid seg om å kutte i treningsbelastningen til løperen, som i fjor vant Tour de Ski sammenlagt.

– Hun har tatt ned belastningen ganske mye i forhold til hva hun normalt trener. Det er snakk om kanskje 20–30 prosent lavere mengde trening, sier Rogn til VG og forteller at Flugstad Østberg i en vanlig måned ville ligget rundt 80–90 timer trening.

– Det har ikke vært nødvendig å ta store grep. Det har vært summen av mange små ting. Blant annet det å ta ned treningen en del, sier Rogn.

Han forteller at det har gått jevnt fremover med Flugstad Østberg siden sesongåpningen på Beitostølen, men at det først nå ble vurder at hun var helt klar for skirenn igjen.

– Når var dere sikre på at hun kunne gå Tour de Ski?

– Det var den uken etter verdenscuprennene i Davos at det ble tatt en avgjørelse på det, sier Rogn.

Rennene i Davos ble arrangert for to uker siden, der Johaug dominerte igjen. Det var først lille julaften uttaket ble offentliggjort.

Flugstad Østberg sier det har vært en kontinuerlig dialog med trener og lege som førte frem til at hun ble startklar.

Flugstad Østberg sier rennet i Lenzerheide er første gang hun virkelig har tatt seg ut etter startnekten i november, selv om hun har kunnet kjøre hardøkter i denne perioden. Under et testrenn hun gjennomførte alene på Gjøvik forrige helg følte hun det gikk tungt. Men lørdag var hun bare 13 sekunder bak Johaug.

På VGs spørsmål om målet er å fullføre Tour de Ski, svarer Østberg selv:

– Det må jeg faktisk svare så kjedelig at jeg må ta vurdering underveis. For det er en krevende konkurrense dette. Gjør jeg de rette tingene fremover så er jeg rustet til å gå hele veien, men samtidig så vet jeg hvordan en tour er.

PS: Helgens Tour de Ski-renn sendes på TV 2 og TV 2 Sumo. Sprintprologen starter 08.50 søndag morgen. 11.20 starter finalerundene.

Publisert: 28.12.19 kl. 17:00

Mer om

Flere artikler