PÅ RBK-KAMP: Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Bjørn S. Delebekk

Klæbo har tatt lappen igjen: – Nå har jeg tatt konsekvensene av det som skjedde

Johannes Høsflot Klæbo (22) har kjørt opp på nytt og tatt førerkort etter trafikkulykken i desember 2018. – Nå har jeg tatt min straff – og ser fremover, sier han til VG.

Nå nettopp







Det er i sin egen vlogg på YouTube at Klæbo kommer med nyheten mandag kveld.

Der kan seerne følge hans vei til Statens vegvesen i Stjørdal, der Klæbo kjørte opp sist uke.

Langrennsesset fikk beslaglagt førerkortet etter en ulykke på Byåsen i Trondheim i desember 2018. I tingretten ble han i mars dømt til 16 dagers betinget fengsel, en bot på 10.000 kroner og tap av førerretten i ni måneder. Ifølge reglene må du kjøre opp på nytt om du mister førerkortet mer enn seks måneder.

les også Klæbo og kjæresten kjøper hus til 9 mill. på Byåsen

Til VG utdyper Klæbo i en e-post:

– Det er klart at det å få tilbake førerkortet gir meg en frihet som jeg ikke har hatt siden det ble beslaglagt i desember i fjor. Nå har jeg tatt min straff – og ser fremover.

Med en aktiv langrennsstjerne uten førerkort, har det blitt mye kjøring for foreldrene.

– Det har nok vært verre for pappa med flere at jeg ikke hatt førerkortet i en lengre periode. Jeg ble veldig avhengig av noen, og spesielt pappa, og må takke dem for at de stilte opp for meg. Jeg har tydeligvis gode folk rundt meg – og som vil meg alt vel.

les også Klæbo trener om natten: – Den fineste tiden på døgnet

Om trafikksikkerheten melder Klæbo:

– Jeg har hele tiden vært fokusert under bilkjøring – og skal være minst like mye skjerpet i tiden fremover. Dette er en episode som jeg håper aldri vil inntreffe igjen. Nå har jeg tatt konsekvensene av det som skjedde.

– Samtidig er jeg blitt enda mer bevisst i forhold til det ansvaret det faktisk er å kjøre bil. Heldigvis gikk det bra denne gangen.

ULYKKESBILEN: Her blir Johannes Høsflot Klæbos bil fraktet bort fra ulykkesstedet på Byåsen. Foto: Krister Sørbø

Ifølge dommen krasjet Klæbo inn i en bil som hadde stoppet ved en fotgjengerovergang i Byåsveien. Han erkjente straffskyld i rettssaken.

– Jeg er nå glad for at jeg slipper å kjøre så mye på Johannes. Det har blitt vel mange kilometer kjøring med Johannes siden biluhellet i desember. Såpass må jeg innrømme, sier pappa Haakon Klæbo.

les også Nå får Klæbo & co. samme sponsor som United

– Jeg skal nok klare å få erstattet all tiden jeg har brukt på kjøring for Johannes med andre gjøremål. Det er nok å holde på med – også i tiden utenfor sesong.

I vloggen som legges ut mandag kveld, får vi også se hvordan Johannes Høsflot Klæbo innreder treningsrom i det nye huset på Byåsen – som han har kjøpt sammen med kjæresten Pernille Dysvik. Morfar – og trener – Kåre Høsflot hjelper til som snekker.

– Jeg setter stor pris på at Johannes nå får mer frihet selv. Ja, nå har han både «lappen» og sitt eget hus. Jeg ser jo ikke så mye til ham som jeg gjorde tidligere. Men sånn er jo livet, sier Haakon Klæbo.

Publisert: 23.09.19 kl. 18:45