Välbe kritiserer Ustjugov for å velge klær fra dopingdømt utøver

Den russiske langrennspresidenten Jelena Välbe er ikke fornøyd med at Sergej Ustjugov reklamerer for klærne til den tidligere dopingdømte Jevgenij Dementjev.

Det er i et intervju for «På ski!»-aksjonen, publisert på det sosiale mediet vkontakte, at frittalende Välbe kommer med kritikken:

– Sergej Ustjugov reklamerer for klær fra Jevgenij Dementjev. Jeg er ikke enig i hans valg, siden han (Dementjev) blir assosiert med en idrettsutøver som har blitt straffet for brudd på dopingreglene, sier Välbe.

Jevgenij Dementjev vant OL-gull i skiathlon i 2006 – foran nesen på Frode Estil. Så ble det kjent at han var dopingtatt under Tour de Ski 2009. Han hadde testet positivt for EPO og ble utestengt i to år.

Den 36 år gamle russeren har gått mest langløp de senere årene. I tillegg til skikarrieren, har han satset på klær. Han driver sin business fra Jekaterinburg. Ifølge hjemmesiden er de offisiell representant for merker som Craft, Swix, Fischer og Ulvang.

Men i tillegg har Jevgenij Dementjev også lansert sitt eget merke, som heter DE.

– Sergej Ustjugov velger klær fra DE, heter det på hjemmesiden – der langrennsstjernen viser fram treningsklær fra Dementjevs kolleksjon.

Dette liker altså ikke langrennspresident Jelena Välbe:

– Men Sergej hører ikke og vil ikke høre. I tillegg er det veldig rart for meg at en god idrettsutøver reklamerer for en kollega. Men Sergej bryter ikke våre regler, så jeg kan bare si min mening, fortsetter langrennspresidenten.

Jelena Välbe går inn for klarere linjer mellom utøverne og forbundet i løperkontraktene.

Ustjugov har ikke kommentert Välbes oppfatninger i russiske mediene.

Uttalelsene kommer samtidig som det er nytt bråk om russisk doping. WADA mistenker at russerne har manipulert dopingprøver og dokumenter som i januar 2019 ble frigitt fra dopinglaboratoriet i Moskva. WADA har gitt russerne tre uker dataene som er oversendt WADA ikke stemmer overens med en kopi av databasen som verdens antidopingbyrå tidligere har fått tilgang til gjennom en varsler.

Full tilgang til laboratoriets database var blant forutsetningene da Rusada (Russlands antidopingbyrå) ble tatt inn i varmen igjen i WADA for ett år siden. Avgjørelsen var omstridt og norske Linda Hofstad Helleland stemte mot at Rusada skulle få tilbake sin godkjenning.

PS: Ifølge Välbe har Sergej Ustjugov nok en gang fått trøbbel med helsen i sesongoppkjøringen. Denne gang er det ryggen som hangler.

