Johaug til topps i Oslo Skishow: – Veldig artig

HOLMENKOLLEN (VG) Therese Johaug var i en klasse for seg i rulleskirennet i Oslo Skishow i Holmenkollen. Sindre Bjørnestad Skar spurtslo Erland Kvisle i herreklassen.

Johaug viste konkurrentene ryggen i prologen og startet løpet ti sekunder før Heidi Weng. Den ledelsen ga hun aldri ifra seg og gikk inn til seier på asfalten i Holmenkollen.

– Det var veldig artig å gå her i dag. Jeg følte jeg traff veldig bra teknisk, og er veldig fornøyd med det jeg har gjort. Det var moro å ha startnummer på brystet igjen, sier Johaug til VG.

– Jeg synes jeg ligger godt an. Jeg har kommet godt igang med trening, og har holdt meg frisk og skadefri, så bank i bordet, sier Johaug om egen form.

30-åringen kjørte meget bra og vant til slutt 16 sekunder foran Weng. Det var Enebakk-jenta strålende fornøyd med.

– Det var veldig bra. Jeg følte meg pigg, og følte meg enda bedre i finalen enn i prologen, sier hun. Men er likevel usikker etter en sterkt varierende sesong der 7. plass var bare beste resultat i VM.

– Jeg vet ikke hvor jeg står. Jeg har hatt mest mulig løpeintervaller hittill, for det er det jeg synes er morsomst å gjøre. Jeg føler det har fungert bedre enn rulleski. Det gikk veldig overraskende bra i dag, så det er veldig gøy.

Lotta Udnes Weng vant massespurten om tredjeplassen 25 sekunder bak Johaug.

Herrerennet ble av det jevnere slaget. Gjøran Holstad Tefre startet først like foran Simen Hegstad Krüger og Håvard Solås Taugbøl, men det var ingen i trioen som endte på pallen.

14 mann lå i teten da det gjensto to runder. Da bestemte Erland Kvisle seg for å dra ifra hovedfeltet. Sindre Bjørnestad Skar valgte å gjøre det samme, og det var til slutt de to som skulle kjempe om seieren. Det til tross for at de startet 22 sekunder bak Tefre.

Skar og Kvisle fulgte hverandre som skygger fram til den siste bakken. Skar vartet opp med et flott rykk og fikk den nødvendige luken som gjorde at han var først over målstreken. Kvisle fulgte snaue tre sekunder bak.

– Jeg vurderte å gå i bakken i Hellner-bakken, men jeg tenkte jeg skulle prøve å vente til den siste kulen. Da trøkket jeg til det jeg kunne, og da fikk jeg de meterne jeg trengte, sa Skar til NRK i målområdet.

Martin Løwstrøm Nyenget vant kampen om tredjeplassen foran Hegstad Krüger. Johannes Høsflot Klæbo ble nummer 14 et snaut halvminutt bak Skar.

– Formen er midt på treet. Den er verken bra eller dårlig. Det var et greit skirenn, og man får jo i det miste pustet litt. Det er det viktigste, sier Klæbo til VG.

