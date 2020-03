FOLKETOMT: Stadion var stengt for publikum under damenes tremil i helgen. Foto: Vidar Ruud

Må ha pengehjelp for å redde Kollen: Skiforbundet kan få millionregning

I flere år har Skiforbundet gitt store lån til arrangøren av verdenscuprennene i Holmenkollen. Nå kan de og samarbeidspartnere bli bedt om å punge ut for folketomme tribuner også.

Nå nettopp

Kollen-arrangøren hadde lagt opp til at 30 000 tilskuere skulle komme til stadion sist helg. I stedet ble arrangementet stengt for publikum av Oslo kommune og nasjonale helsemyndigheter, på grunn av frykt for corona-smitte.

Ingen av de rundt 19 000 forhåndskjøpte billettene kunne brukes og de gikk trolig glipp av minst 10 000 ytterligere tilskuere, noe som medførte at andre inntekter også uteble. Med en snittpris på billetter på rundt 200 kroner kan det alene bety flere millioner kroner i tap, for selskapet som er heleid av Norges Skiforbund.

les også Kollen-krisen: Ingen plan for billettrefusjon

– Vi har budsjettert med null-resultat i 2020. Det greier vi ikke å få til nå. Det er en krevende økonomisk situasjon. Vi regner med å få en avklaring på dette i løpet av de neste ukene, sier styreleder i Holmenkollen Skifestival, Birger Magnus, til VG.

Han vil ikke gå inn på hvor stor den økonomiske smellen ligger an til å bli på nåværende tidspunkt eller hvem de nå har møter med. Men de må nå ha hjelp.

På spørsmål om selskapet er truet av konkurs svarer han:

– Situasjonen er slik at dersom vi ikke løser dette har vi store problemer. Vi regner med støtte fra eiere og samarbeidspartnere.

– Det er de som må ta regningen?

– Det skal jo arrangeres renn i Holmenkollen i fremtiden også, så vi må få en løsning på dette. Vi skal ha et troverdig selskap i Holmenkollen, som også skal fungere fremover, sier Magnus.

Og verdenscupen i skiskyting kan bli nok en baksmell for arrangøren. Det er ikke avklart om publikum får slippe til på stadion neste helg, opplyser byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo Kommune til VG mandag.

Den avgjørelsen vil også påvirke den økonomiske smellen, ettersom Holmenkollen Skifestival arrangerer begge disse helgene i nasjonalanlegget. I 2018 utgjorde billettinntektene deres alene 13,6 millioner kroner. Da arrangerte de i i tillegg parallellslalåm.

Kollen-arrangøren har imidlertid vært presset på økonomien før corona-trøbbelet denne helgen. Inntektene i arrangørselskapet doblet seg fra 2016 til 2018, mens arrangementutgiftene økte med 14,5 millioner kroner på bare ett år. Det førte til et underskudd på 4,6 millioner kroner i 2018. Da var også egenkapitalen spist opp og viste minus 4,1 millioner kroner ved inngangen til 2019.

Det er flere verdenscuparrangører som har slitt. Det forrige arrangørselskapet bak verdenscupen på Lillehammer ble i sommer avviklet etter en kjempesmell på 7,6 millioner kroner og problemer gjennom flere år.

Og bare i 2017 og 2018 fikk Kollen-arrangøren lån fra Skiforbundet og daværende medeier Skiforeningen på tilsammen 6,9 millioner kroner. Underskuddet skyldtes alpinarrangementet i Kollen, som de nå ikke lenger arrangerer, opplyser Magnus.

I årsrapporten for dette året kom det også frem at for stor økonomiske risiko forbundet med arrangementene og annen kjernevirksomhet gjorde at Skiforeningen gikk ut av sin rolle som deleier. Dermed er nå Skiforbundet nå eneeier av selskapet. På spørsmål om Skiforbundet ender med regningen denne gangen, svarer kommunikasjonssjef, Espen Graff, dette til VG:

– Det kan jeg ikke svare konkret på . Men jeg kan bekrefte at den økonomiske situasjonen for skifestivalen er svært krevende. Nå diskuterer vi med alle involverte hva vi skal gjøre videre. Det er ekstra viktig med den situasjonen som er oppstått. Det vil ta tid og det er for tidlig å si hva det innebærer av nødvendige grep fremover.

Skiforbundet doblet i en tiårsperiode frem mot 2018 sine inntekter, men gikk i samme perioden nesten 100 millioner kroner i underskudd.

les også Holmenkollen-rennene går uten publikum

Skiskytterforbundet må også ta sin del av regningen ved en økonomisk skiskyttersmell. Det er et eget prosjektregnskap for verdenscupfinalen i skiskyting, der de og arrangøren deler halvparten av et eventuelt overskudd eller underskudd for arrangementet.

– Det vil dermed få økonomiske konsekvenser for oss, dersom prosjektregnskapet går i minus, skriver Emilie Nordskar, kommunikasjonsrådgiver for Skiskytterforbundet i en e-post til VG.

På spørsmål fra VG om det er aktuelt for Oslo kommune å dekke tap som følge av publikumsstenging av Holmenkollen svarer Rina Mariann Hansen (Ap) byråd for kultur, idrett og frivillighet:

– Dette er en ekstraordinær situasjon med avlysning av større arrangementer flere steder i verden. Vi vet ikke hvordan det utvikler seg fremover. Det er for tidlig å si noe om de økonomiske konsekvensene.

PS: Skiskytterforbundet fikk mandag klarsignal fra Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) til å slippe inn publikum under kommende helgs verdenscuprenn i finske Kontiolahti.

Publisert: 09.03.20 kl. 23:25

Fra andre aviser