Dette vet vi om Northug-saken

I dag står Petter Northug (34) ansikt til ansikt med pressen for å fortelle om råkjøring, kokainbeslag – og den usikre fremtiden.

Northug stiller på Clarion Hotel & Congress i Trondheim i 12-tiden, og du kan følge VGTVs sending fra klokka 11.30.

Forrige fredag innrømmet en av Norges største langrennsløpere gjennom tidende at han hadde gjort en stor feil.

– Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen, skrev Northug på egen Instagram-profil.

Feilen ble begått i en sportsbil av typen Jaguar F-Type SVR. Northug kjørte etter egne ord «altfor fort». I tillegg ble det funnet kokain hjemme hos ham, innrømmet han. VG har skrevet at det dreier seg om ti gram.

– Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort, er beskjeden fra den tidligere skisekspressen.

168 km/t

Formelt er han siktet for tre lovovertredelser:

To brudd på veitrafikkloven.

Ett narkotikalovbrudd.

De to første er for å ha kjørt i 168 km/t i 110-sonen og for å ha vært ruspåvirket under kjøringen, den siste for brudd på straffelovens paragraf 231 for å ha oppbevart narkotika.

Northug stilte forrige torsdag opp som skiinstruktør for barn i Trysil, før han senere ble tatt av politiet på Romerike i altfor høy hastighet. Lederen for sommerskiskolen mener Northug utførte rollen profesjonelt og at han var der frem til middagen i 18-tiden.

Ifølge VGs opplysninger avla 34-åringen en positiv spyttprøve da han ble stoppet av UP-patruljen torsdag kveld. En spyttprøve kan ifølge Oslo universitetssykehus gi falske positive og falske negative svar.

Northug ble deretter fremstilt for blodprøvetagning, og politiet gikk også til ransaking av 34-åringens bopel i Oslo, hvor de som nevnt fant en mindre mengde narkotika.

En eventuell dom fører til at han ikke får gyldig politiattest de neste tre årene. Northug har heller ikke gyldig politiattest mens politisaken mot ham pågår. Konsekvensen er at han ikke får jobbe med barn, unge og personer med utviklingshemning i norsk idrett i tiden fremover.

Petter Northug har skapt sin egen merkevare, «Northug»-brillene, og han er blant annet brillesponsor for Norges Skiforbund. I etterkant av råkjøringen har skiforbundet varslet møter med Northug om sponsoravtalen kan fullføres. Proffsykkel-laget Uno-X, som har signert en utstyrsavtale med «Northug»-merket, har varslet overfor Adresseavisen at avtalen vil bli sagt opp.

Også i TV 2 har det vært møtevirksomhet om Northugs rolle for kanalen. Kanalen har landet på at «Landskampen», som sendes fra 11. september med Northug som programleder, går som normalt. Men TV 2 toner ned Northugs rolle som programleder.

Publisert: 21.08.20 kl. 10:43 Oppdatert: 21.08.20 kl. 11:34

