Bolsjunov overlegen: - Vi blir knust

Alseksandr Bolsjunov var fullstendig overlegen i Nove Mesto. Johannes Høsflot Klæbo innrømmer at de norske løperne ble knust.

Russeren fortsatte der han slapp etter at han vant Tour de Ski for knapt to uker siden. Han vant 15-kilometeren i fri teknikk i Tsjekkia 24,3 sekunder foran finske Iivo Niskanen, som har gjort store fremskritt i skøyting.

– Vi blir knust. Det er ikke noe annet å si, sier Johannes Høsflot Klæbo til NRK etter rennet.

Det var flere norske løpere som fikk det tungt på 15-kilometeren i Nove Mesto. Sjur Røthe kjempet imidlertid om pallen etter en sterk løpsutvikling på det løse og tunge føret, der han lenge gikk sammen med Bolsjunov.

– Jeg fikk både takk og klem. Han gjør løpet mitt også. Jeg visste at det kom til å bli ekstremt tungt på siste runde. Han kom som bestilt da jeg gikk ut fra start, sier Røthe.

Og til slutt ble Røthe nummer 3, 40 sekunder bak russeren. Johannes Høsflot Klæbo på sjuende plass var nest best blant de norske.

Men Bolsjunov satte standarden fra start. Allerede etter 2,7 kilometer lå han over ti sekunder foran alle de norske løperne, som har slitt med sykdom etter Tour de Ski. Og han fortsatte å kverne på i overlegen stil og de norske løperne hadde ikke en sjanse mot russeren.

En av de som var tilbake etter sykdom var Johannes Høsflot Klæbo. Han måtte stå over sprintrennene i Dresden sist helg etter en tung avslutning på Tour de Ski, der han ble nummer tre sammenlagt.

– Jeg var en uke i senga. Jeg kom hjem fra Tour de Ski og ble forkjølet. Jeg kom i gang med treningen på mandag, sier Klæbo.

Han var med i pallkampen lenge i Nove Mesto, men mellom 10 og 11,7 kilometer ble han distansert. På bare 1,7 kilometer tapte trønderen 20 sekunder til Bolsjunov og forsvant fra tetstriden.

Til slutt gikk han inn til sjuendeplass godt over minuttet bak Bolsjunov. Samtidig påpekte han at dette var hans beste plass på en 15 kilometer i fri teknikk med individuell start.

Simen Hegstad Krüger ble nummer åtte, seks tideler bak Klæbo.

Da hadde allerede Hans Christer Holund slått over i søndagstempo og brutt rennet. Også Emil Iversen slet tungt og klarte ikke å bli blant de 20 beste i returen etter at han måtte bryte Tour de Ski.

Det ble meldt denne uken at samtlige norske løpere har slitt med helsen etter Tour de Ski.

Didrik Tønseth som også brøt Tour de Ski ble nummer 10.

