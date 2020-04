Kommentar

Større spillerom for stjernene: Dette hadde Northug fortjent

Av Leif Welhaven

Norges skiforbund legger om den overordnede markedskursen, og vil utøvere større rom til egne avtaler. Det vil Johannes Høsflot Klæbo og Therese Johaug trolig like. I Petter Northugs tid var det stadige dragkamper, og på et punkt brøt trønderen ut av landslaget. Foto: Bjørn S. Delebekk/Krister Sørbø

Hele konseptet toppidrett går ut på å differensiere. Nå kan Norges Skiforbunds nye strategi medføre større forskjeller innad i landslagene. Det skulle mangle.

Bort med utøverstipendene og inn med økt fleksibilitet for utøverne til å tegne sine egne sponsoravtaler. Det er et sentralt punkt i den nye markedsstrategien til et hardt økonomisk presset skiforbund.

Brutalt overfor enkelte av løperne? Sikkert.

En logisk konsekvens av hva man har valgt å holde på med? Definitivt.

Endringen offentliggjøres i en tid der coronakrisen kommer til å sette forbundet på en gigantisk prøve fremover, samtidig med at det etter mye om og men ble kjent at Sparebank1 er med på skilaget videre.

Selve den prinsipielle forandringen hadde trolig kommet uavhengig av corona, i en eller annen form, da det er blitt klarere og klarere at skiforbundet måtte løsne tømmene for å beholde egen relevans i et større perspektiv.

Det er ingen langrennsfans som sitter klistret til skjermen med store plakater av skilederes navn, det er de største utøvernes popularitet som gir hele sporten brød og smør. Og da er det nå engang slik at forskjellen er enorm på appellen til de ulike skiløperne.

Følgelig trenger skiforbundet at de største navnene opplever at de får tilstrekkelig igjen for å være med i det såkalte skifellesskapet i stedet for å satse selv. Derfor er det en smertegrense for hvor sosialdemokratisk det er mulig å tenke når man styrer en idrettsgren som i all hovedsak er individuell.

Problemstillingen er alt annet en ny.

Diskusjoner om hvem som skal ha hendene på rattet i hvilke sammenhenger, har dukket opp i flere grener, senest i rettssaken mellom NSF og Henrik Kristoffersen. Da var forbundssiden fryktelig opptatt av «kua har vært kalv»-tankesettet, og fremstod mindre opptatt av skreddersøm for enere. Her fant man senere en løsning.

Det signalet langrennssiden nå sender ut er ikke å sende hele modellen til skogs, men er en fornuftig justering og et signal som sendes langt på overtid.

Det er utelukkende klokt at de store får mer spillerom. Uansett om man liker det eller ei, er det slik at markedskrefter og ikke sosiale forhold styrer hvem sponsorene har mest interesse av. Og om noen klarer å selge et merke til skyhøy pris og andre ikke i det hele tatt, må man leve med at toppidrett er en kynisk bransje.

Med dette bakteppet er det interessant å undres over hvordan relasjonen mellom Petter Northug og skiforbundet hadde vært dersom et overordnet differensiert tankesett var satt i system i større grad på hans tid.

I stedet for å måtte kjempe gjennom spesialbehandling og et brudd det ble masse krøll med, ville kanskje økt stjernespillerom hele veien ha gjort relasjonen smidigere? Kunne sameksistens vært enklere om individuell verdisetting hadde vært tydeligere prioritert?

Det får vi dessverre ikke vite, og fortidens snøfall er for lengst smeltet bort. Men i en tid der hele grenen er hardt presset, skal forbundstoppene ha ros for at de tenker i mindre maktselviske baner. Og kanskje er neste skritt noe TV 2-ekspert Petter Skinstad klokelig har tatt til orde for, at antallet løpere på landslagene bør ned.

Presset mot Norges skiforbund kommer til å være der uansett i krevende tider. Men det er til en viss grad mulig å påvirke selv hvor stygt det kommer til å bli.

Publisert: 11.04.20 kl. 08:15

