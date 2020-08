SVENSK SUPERTALENT: Frida Karlsson er et råskinn, også uten ski på beina. Foto: Annika Byrde

Karlsson åpen for baneløp mot Johaug: – Det kan man vel få til

TORSBY (VG) Frida Karlsson hadde takket ja til en løpeduell mot Therese Johaug. Karlsson beskrives som «brutal» etter sommerens rekordknusing.

Frida Karlsson har gjort seg bemerket som en svært kompetent løper. Akkurat som Therese Johaug, er hun kanskje aller sterkest i motbakkene, men i det siste har den norske skistjernen også vist imponerende takter på tartandekke.

Johaug knuste VM-kravet på 10 000 meter på Bislett stadion tidligere i sommer, og Karlsson utelukker ikke at hun også vil prøve seg på baneløp.

– Jeg synes det er utrolig kult å løpe. Det er min favorittform for trening i sommerhalvåret. Vi får se om det passer med en konkurranse på bane, men jeg ser fortsatt på det som trening. Hadde det passet, kunne jeg godt stilt opp, forteller hun.

– Hva med en duell mot Johaug?

– Ja, det kan man vel få til. Det finnes vel interesse for det, smiler Karlsson, som først og fremst skal jakte Johaug i skisporet til vinteren.

Bislett-sjef Steinar Hoen har uttalt til NRK at han ikke er interessert i å lage en «jippo», men at det kan være interessant med en duell om Karlsson viser potensial på bane. Diamond League-arrangøren i Stockholm har utelukket et Johaug-løp i Sverige på grunn av den norske utøverens tidligere dopingdom.

Overrasket seg selv

Tidligere i sommer ble det overskrifter etter at Karlsson knuste rekorden på en 40 år gammelt svensk kondisjonstest. Dagens løype av Hallstatestet ble tegnet opp i 1980, og i juli ble Ebba Anderssons rekord på 8 minutter og 50 sekunder pulverisert.

Løperne tilbakelegger 1800 meter over 210 høydemeter, noe Karlsson først brukte 8.36 på. Noen dager senere senket hun sin egen rekord med fire sekunder.

– Jeg var overrasket over tiden da jeg kom opp, sier Karlsson.

– Det er en legendarisk test som folk reiser fra hele landet for å delta i. Det er kult at det blir oppmerksomhet rundt det. Det viktigste er imidlertid ikke at jeg er flink til å løpe oppover, men jeg er opptatt av å få bekreftet at jeg har økt min hjerte- og lungekapasitet. Den store greien er at jeg har slått min egen rekord med såpass stor margin, sier hun.

– Hun er en maskin

Lagvenninnen Linn Svahn deltok ikke i testen. Det er hun glad for.

– Jeg hadde blitt passert på startstreken. Jeg hadde ikke sett henne engang. Hun er en maskin. Frida er ganske brutal faktisk, skryter sprinteren.

Tiden i Hallstatestet er også fullt på høyde med hva mange svenske herrer har klart å prestere der gjennom årene. Dan Marsh har vært aller raskest gjennom tidene med 7.50 opp fjellskråningen.

Fjorårets beste svenske herre i langrennssporet, Jens Burman, tror han hadde slått Karlsson tid.

– Det tror jeg. Det burde jeg i hvert fall gjøre. Men Frida er jo flink til å løpe, og det er oppover, smiler Burman.

