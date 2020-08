HØYDEPUNKTET: Under fjorårets VM i Seefeld tok Ingvild Flugstad Østberg fem medaljer. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Landslagssjefen føler med Østberg: – Verst for henne

SANDNES (VG) Landslagstrener Ole Morten Iversen (61) er lei seg for at hele sesongen kan ryke for Ingvild Flugstad Østberg (29).

I 2019 vant Gjøvik-jenta verdenscupen og Tour de Ski sammenlagt. I tillegg tok hun fem medaljer under VM i østerrikske Seefeld. Det var en enestående prestasjon.

Denne uken samlet hele landslaget seg for første gang denne sesongoppkjøringen, og Flugstad Østberg skulle vært en viktig del av laget under Blinkfestivalen her i Sandnes.

I stedet er 29-åringen ute med sitt andre tretthetsbrudd på under et halvt år.

– Føler virkelig med henne

Landslagstener Ole Morten Iversen holder Flugstad Østberg høyt, både som utøver og menneske. Derfor er han lei seg over at 29-åringen har det tøft om dagen.

– Det er ikke verst for meg, det er verst for henne. Med de forutsetningene og ambisjonene hun har, for så å få ødelagt om ikke hele, så i alle fall store deler av sesongen … Jeg føler virkelig med henne. For meg som trener er det et savn å ikke ha henne med på samling. Hun bidrar jo veldig mye. Det vil også være et svekket lag til vinteren hvis hun ikke er med og går skirenn, forteller Iversen til VG.

Vi sitter på et rundt bord i lobbyen på utøverhotellet som Therese Johaug, Heidi Weng og de andre landslagsjentene benytter i Sandnes. Hadde Østberg vært her, ville hun ikke bare gått foran på trening, men også vært lagets største omsorgsperson, forteller Iversen.

– Hun og Therese er jo de som alltid har satt standarden på trening. De er forbilder og rollemodeller som de yngste kan ha godt av å se, uten at de skal kopiere det. Så har jo Ingvild alltid vært omsorgsfull og brydd seg om alle. Hun er veldig flink til å ta seg av alle. Hun er ikke alene om det, men jeg syns hun skiller seg ut der. Det skal bli godt den dagen hun er tilbake igjen, sier landslagssjefen.

PRATER OM ØSTBERG: Landslagstrener Ole Morten Iversen i dialog med VG i Sandnes. Foto: Joachim Baardsen, VG

Gir Østberg tid

Etter å ha slitt med balansen mellom trening, ernæring og restitusjon, følges Flugstad Østberg opp av Skiforbundets medisinske personell. Iversen blander seg ikke inn i spørsmålet om når hun kan returnere til skisporet.

– Det er helseteamet som styrer belastning og progresjon. Jeg er med i «loopen» og gjør noen tilpasninger i forhold til timene og at hun skal få gjort ting så godt så mulig. Men jeg har full tillit til dem.

Legen Øystein Andersen har kommentert situasjonen slik:

– Ingvilds nye tretthetsbrudd i foten henger sammen med den krevende balansen mellom trening og restitusjonsfaktorer som ernæring, hvile og søvn. Vi vet at utøvere som i perioder ikke er tilstrekkelig fokusert eller påpasselig med denne balansen, er i risiko for stressfrakturer.

Østberg har betegnet tretthetsbruddet som «den siste type skade jeg vil ha».

– En veldig kjedelig situasjon. Nå må jeg bare forholde meg til at det er slik, sa hun til VG sist uke.

TRIST: Flugstad Østberg og trener Iversen under en pressekonferanse på Beitostølen i fjor i forbindelse med at hun hadde fått startnekt pga. helsemessige årsaker. Foto: Terje Pedersen, Scanpix

– Hun er utrolig tålmodig

Iversen opplever samtidig Østberg som mer positiv enn han selv ville vært i samme situasjon. Selv om hun hverken kan løpe eller gå på rulleski, skal hun være disiplinert og takknemlig overfor de treningsoppgavene hun får muligheten til å utføre.

– Hun er utrolig tålmodig, og offensiv. Det ene er at det er kjipt å være i denne situasjonen. Det andre er at treningen hun gjør, er veldig kjedelig. Det er mye sykling inne, styrketrening og litt stakeergometer. Men hun ser ikke sånn på det, som kjedelig. Hun er fornøyd med at hun får lov til å gjøre det, sier Iversen, som er fornøyd med starten til de andre kvinnene på landslaget.

Bortsett fra Lotta Udnes Weng, som pådro seg et brudd i den ene skulderen i forbindelse med et fall på sykkel, er alle i full trening.

– Vi har hatt to regionale samlinger tidligere, men dette er første gangen vi alle er samlet. Førsteinntrykket er veldig bra. Med unntak av Lotta som ramlet på sykkelen og Ingvild, har ting gått på skinner, sier landslagssjefen.

Han håper å ha Udnes Weng fullt restituert til Toppidrettsveka om to uker.

