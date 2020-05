ELITEN: Fra neste sesong blir det enda vanskeligere for de nest beste å hevde seg mot Johannes Høsflot Klæbo og co. Foto: Vidar Ruud

Norge mister verdenscup-plasser: – Vi protesterte voldsomt

Det blir ikke lenger 15 nordmenn som representerer Norge på hjemmebane. Det bekrefter Vegard Ulvang overfor NRK.

– Vi har tidligere hatt et tak på nasjonal kvote på maksimalt 15 personer. Den er nå kuttet til ti, pluss at du kan ha med to utøvere som er under 23 år. Det er det viktigste sett fra norske skiløperes øyne, lederen av langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Ifølge NRK var det FIS sin egen administrasjon som foreslo å redusere de nasjonale kvotene til en arrangørnasjon fra 15 til ti utøvere. I tillegg kan man ha med to utøvere som er under 23 år.

Norges representant i verdenscupkomiteen var ifølge NRK svært uenig i FIS’ avgjørelse.

– Vi protesterte voldsomt på FIS sitt forslag om reduksjon. For de norske løperne bak landslagsutøverne er det stort å komme til verdenscup, sier Åge Skinstad til NRK.

Tidligere har norske utøvere dominert stort på hjemmebane. Under verdenscupsprinten på Konnerud i mars – det nest siste rennet før verdenscupen ble stoppet – klarte 12 av 15 norske på herresiden å være blant de 30 som gikk videre fra prologen.

Publisert: 21.05.20 kl. 18:11 Oppdatert: 21.05.20 kl. 18:25

