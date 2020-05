ELITEN: Fra neste sesong blir det enda vanskeligere for de nest beste å hevde seg mot Johannes Høsflot Klæbo og co. Foto: Vidar Ruud

Norge mister verdenscup-plasser: – Et hardt slag i trynet

Det blir ikke lenger mulig for 15 nordmenn å representere Norge i samme renn på hjemmebane i verdenscupen. Det bekrefter Vegard Ulvang overfor NRK.

– Vi har tidligere hatt et tak på nasjonal kvote på maksimalt 15 personer. Den er nå kuttet til ti, pluss at du kan ha med to utøvere som er under 23 år. Det er det viktigste sett fra norske skiløperes øyne, lederen av langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Det var FIS-administrasjonen foreslo å redusere antall nasjonale løpere i verdenscuprenn fra 15 til ti utøvere.

– Det syns vi var veldig dramatisk for de yngre, norske løperne som mister muligheten til å gå verdenscuprenn, sier Åge Skinstad, Norges representant i verdenscupkomiteen. Han var til stede under det digitale møtet sammen med Espen Bjervig.

Han sier til VG at ingen av de 19 stemmeberettigede nasjonene støttet Norges synspunkt om å beholde ordningen som den var. Norge stilte derfor med et motforslag: Ti utøvere pluss to som er under 23 år.

– Vi merket at stemningen var positiv til yngre løpere, og lykkes med kompromissforslaget vårt, sier Skinstad til VG.

DIALOG: Åge Skinstad er Norges representant i verdenscupkomiteen og ga klar beskjed om at han var uenig med FIS-komiteen. Foto: Geir Olsen

Tyskland stilte også med et tredje forslag som ikke ble tatt til følge. Der kunne man beholde kvoten på 15 løpere i ett renn, mens regelen om maksimalt ti utøvere på hjemmebane ville gjort seg gjeldende i de andre.

Tidligere har norske utøvere dominert stort på hjemmebane. Under verdenscupsprinten på Konnerud i mars – det nest siste rennet før verdenscupen ble stoppet – klarte 12 av 15 norske på herresiden å være blant de 30 som gikk videre fra prologen.

Reagerer: – Vi ofrer livet

Nyheten mottas heller ikke med glede blant norske langrennsutøvere.

– Den første reaksjonen er at det er et slag i trynet på det vi driver med, sier Gjøran Tefre til VG.

Han er blant de som står utenfor landslaget. Som vinner av skandinavisk cup har Tefre selv friplass til verdenscuprenn frem til jul, men flere på omtrent samme nivå kan bli hardt rammet av de nye reglene.

– Vi ofrer livet for det her. Vi bruker tre-fire timer og masse penger hver dag for å gå fort på ski. Nå kan vi risikere å gå veldig fort på ski, men likevel ikke få gå disse rennene, sier Tefre.

RYNKER PÅ NESEN: Gjøran Tefre, her fra Beitostølen i 2017, er skeptisk til endringene FIS har bestemt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

På Konnerud ble førdianeren nummer fem i prologen og endte som nummer 13.

– Jeg forstår jo at det å ha 15 nordmenn på start kan føre til at enkelte nasjoner nedprioriterer å reise til Norge, så jeg ser den. Det er helt klart en utfordring og har vært et problem i enkelte renn, men da må man se litt på hvilke renn man har i Norge, sier Tefre, og påpeker at både femmila i Kollen og tremila på Lillehammer er fysisk veldig krevende renn, mens den klassiske sprinten i Drammen ofte har blitt dominert av nordmenn.

Han sier at det ikke bare er de unge og lovende løperne som blir hardt rammet av de nye reglene.

– Det blir også vanskeligere for landslaget å sørge for at alle på landslaget skal få gå samtidig. Hvis en landslagsspiller har slitt, så får man i hvert fall gå når det er nasjonal kvote, sier han, og legger til:

– Alt blir bare vanskeligere nå.

