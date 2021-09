VANT: Thomas Helland-Larsen viste seg fram under et rulleskirenn i Oslo torsdag ettermiddag.

23-åring overrasket stort: − Han er fryktelig god

TRYVANN (VG) Thomas Helland-Larsen distanserte blant andre verdensmester Hans Christer Holund (32) og vant et 10,3 kilometer langt rulleskirenn torsdag ettermiddag.

Av Joachim Baardsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Rennet gikk i staking og samlet flere norske langrennsprofiler. Få hadde ventet at Helland-Larsen ville vinne, men 23-åringen gikk i mål 16 sekunder foran Holund.

– Jeg er veldig imponert over Thomas. Han virket råsterk. Han er egentlig en sprinter, men dette var jo et ordentlig kapasitetsrenn. Han overrasker veldig, sier Holund til VG.

Han syntes selv at det var deilig å gå sin første konkurranse siden verdenscupavslutningen i mars. Holund er ingen stakeekspert, men leverte likevel en solid prestasjon.

FØRST I MÅL: Her går Helland-Larsen i mål, 16 sekunder foran Holund.

En mann å se opp for

Men størst grunn til å smile har Helland-Larsen. Han har tidligere blitt ungdoms-OL-mester i klassisk sprint under lekene i Lillehammer, og torsdag viste han seg frem foran blant andre landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Det er gøy. Det er et bra tegn på at jeg har gjort noe riktig. Dette er faktisk noe jeg er veldig dårlig på. Ha-ha. Var veldig dårlig på. Det hørtes veldig arrogant ut. Men jeg var veldig dårlig på løp som dette før. Nå har jeg gjort det om til en styrke, forteller Helland-Larsen til VG etter målgang ved Tryvannstårnet.

Holund mener 23-åringen fra Sandvika kan bli en mann å se opp for i verdenscupsirkuset allerede den kommende sesongen.

– Jeg syns det er gøy å se at en utøver som han virkelig har tatt steget for han har vært seriøs i mange år, trent og utviklet seg. Nå ser det ut som om han har hevet seg veldig siden i fjor, sier Holund.

– Hva sier dette om potensialet hans?

– Det sier ganske mye. Han har potensial til å gå jevnlig verdenscup denne sesongen. Det er jeg helt sikker på. Det er ikke kun trening som gjør at han vinner i dag, du må ha et talent også. Han er lynrask, en veldig god sprinter. Med den utholdenheten han viser nå, så er det ikke mange som tar han på oppløpet hvis han er med i en fellesstart.

FORNØYD: Hans Christer Holund syntes det var godt å gå konkurranse igjen.

Må passe seg

Helland-Larsen setter prisen på troen Holund har på ham.

– Det er hyggelig å høre. Jeg føler at jeg har hatt jevn fremgang. Jeg føler at jeg har jobbet med svakhetene mine, og da tror jeg du tar steg jevnt og trutt. Jeg har blitt litt og litt bedre for hver måned, sier 23-åringen.

Nå har han ambisjoner på det øverste nivået for den kommende sesongen, men han er bevisst på at han må passe seg.

– Verdenscup er målet mitt. Hvis alt klaffer og jeg gjør ting riktig nå, kan det være utfallet. Men sånn som jeg alltid tenker, så tenker jeg at jeg nå har to måneder til å ødelegge alt på. Så jeg må være veldig forsiktig. Det er veldig fort gjort at jeg blir for ivrig og trener for mye. Det er det jeg har gjort tidligere. Så jeg må passe på. Jeg har troen, men jeg må være skjerpet, sier Helland-Larsen.

I DIALOG: Helland-Larsen snakket med landslagstrener Myhr Nossum etter seieren.

Etter rennet kom Myhr Nossum bort til ham og slo av en prat.

– Thomas presterer veldig bra. Strålende. Han er en fryktelig god skiløper. Det gror godt i norsk langrenn. Det er ikke så lenge siden han var aktuell for både å gå distanserenn i verdenscup samtidig som han gikk sprint. Det er ikke så mange som gjør det.

– Hvordan vurderer du mulighetene hans den kommende sesongen?

– Det han gjør i dag er det åpenbart veldig høyt nivå over. Thomas har vært ung og lovende i mange år. Han har vært veldig nær å gå ganske mye verdenscup. Det er ingenting som tyder på at han bare skal bli vurdert denne sesongen. Han er en løper som både har utholdenhet og fart. Det er alltid spennende.

Starten på løpet var i Årnes og målgang var ved Tryvannstårnet. Også utøvere som Niklas Dyrhaug, Anders Aukland, Karstein Johaug, Tord Asle Gjerdalen og Gaute Kvåle stilte til start. Slik så topp fem ut på resultatlisten:

1. Thomas Helland-Larsen. Tid: 32:43.

2. Hans Christer Holund. Tid: 32:59.

3. Gaute Kvåle: Tid: 33:04.

4: Mikael Gunnulfsen. Tid: 33:19.

5: Karstein Johaug. Tid: 33:19.