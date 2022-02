MEDALJEN GLAPP: Ebba Andersson valgte å følge Therese Johaug (t.v.) i starten på tremila. Det fikk svensken svi for.

Knust Andersson: − Føles veldig urettferdig

ZHANGIJAKOU (VG) Ebba Andersson (24) var knust etter å ha mistet bronsen på tremila et par hundre meter før mål. - Det føles veldig urettferdig ut akkurat nå, sa den gråtende svensken etter sin bitreste stund som skiløper.

Therese Johaug gikk inn til suverent gull på tremila, og Jessie Diggins hadde full kontroll på sølvet. Det så det også ut som Ebba Andersson hadde på bronsen etter å ha gått alene i lang tid.

Men opp den siste bakken, et par hundre meter før mål, ble hun plutselig tatt igjen. Andersson ble «tatt» av kraftige vindkast, mens Kerttu Niskanen tok bronsen og flere føyk forbi svensken. Anderson endte til slutt på 8. plass og var knust etter målgang.

– Jeg forsøkte å gi det jeg hadde inn mot mål, men blir veldig overrasket når de helt plutselig er oppe i ryggen i bunn av bakken. Det føles veldig urettferdig ut akkurat nå, sier Andersson til Aftonbladet mens tårene renner.

– Jeg kjempet virkelig der ute, og forstår ikke hvordan de kunne komme så kjapt på slutten. Det er vanskelig å være noen når en har gått en tremil her i disse forholdene og store deler på egenhånd. Mye kom også av at luften gikk ut av meg mentalt fordi … Jeg kjempet virkelig der ute, sier hun og begynner å gråte.

– Er dette din bitreste stund som skiløper?

– Absolutt, sier Andersson som reiser fra Beijing med én medalje, bronse på stafetten.

I dag ble Jonna Sundling beste svenske på 4. plass.

De norske hadde vondt av Andersson etter løpet. Therese Johaug sa hun syntes synd på Andersson. Det samme mente Lotta Udnes Weng.

– Ebba hadde fortjent medalje. Jeg kan ikke se for meg hvor kjipt det er, sier Udnes Weng til VG.

Ski-legenden Gunde Svan spør seg om Anderssons taktikk med å følge Johaug i starten og åpne tøft var riktig.

– Hun har et tankesett om at hun skal ta gull. Hun henger med litt for lenge og blir helt stum, sier Svan på Discovery.

SVT-eksperten Mathias Fredriksson mener innspurten var veldig dramatisk.

– Det er ekstremt surt. Jeg lider med Ebba som gjør et kjempebra løp i 29 kilometer, sier Fredriksson.

Ebba Andersson mener de kolossale vindkastene var uberegnelige.

– Det var først på den siste bakken jeg tenkte at nå skal jeg virkelig bare gi det jeg har og holde unna for denne medaljen, men … Vinder hit og dit kan en ikke kontrollere, og jeg forstår ikke helt hvordan de kunne komme så fort på slutten, sier Andersson.

Hun gråt og gråt mens hun gikk gjennom en rekke intervjuer.

Også for Charlotte Kalla (34) ble 30-kilometeren et mareritt. Hun endte på en 35. plass, 9.51 minutter bak Johaug.