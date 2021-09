RIVALER OG KOMPISER: Jörgen Brink og Thomas Alsgaard er blant konkurrentene i TV2s «Landskampen» fredag.

Jörgen Brink om hjerteflimmeret: − Man trodde man skulle dø

OSCARSBORG (VG) Alle trodde Jörgen Brink (nå 47) kollapset på VM-stafetten i 2003. Sannheten var at han fikk hjerteflimmer rett før Thomas Alsgaard (nå 49) suste forbi.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I fredagens utgave av «Landskampen» forteller den svenske skiløperen emosjonelt om hva som skjedde i forbindelse med at han parkerte fullstendig på sisteetappen i VM-stafetten. I Norge har det gitt opphavet til uttrykket «å gå på en Brink».

Nettopp Thomas Alsgaard, som senere skulle sette ny fart i Brinks skikarriere, er blant rivalene i TV 2s Norge-Sverige-kamp.

– 20 meter før mål merket jeg at bryteren ble slått av, forteller Jörgen Brink i programmet.

Han gikk ut med 20 sekunders forsprang til Thomas Alsgaard og Axel Teichmann, men det ble brått spist opp da Brink stoppet nærmest helt opp. Sverige måtte nøye seg med bronse. Brink måtte hjelpes ut av målområdet.

– Jeg har ingen direkte minner av at jeg gikk i mål, men jeg visste at vi hadde tapt stafetten, forteller Brink i programmet.

– Her er det tre karer på laget som gjør en topp-prestasjon, og så kommer den fjerde og ødelegger. Det er ikke noe man drømmer om. Det var en veldig tung tid etter stafetten, innrømmer svensken.

På Gunde Svans spørsmål om hvorfor de ikke fortalte om hjerteflimmeret den gang, i 2003, svarer Jörgen Brink:

– Vi diskuterte ikke skikkelig hvorfor. Kanskje det var en beskyttelsesrefleks? Vi ville ikke skylde på noe.

I MÅL: Thomas Alsgaard går Norge inn til seier, mens Jörgen Brink (i bakgrunnen) må nøye seg med bronse for Sverige. Til høyre Axel Teichmann, som går Tyskland inn til sølv.

– Jeg fikk det første gang noen år tidligere. Da var jeg ganske redd. Man trodde man skulle dø. Jeg var og trente - og så pang! Pulsen kunne komme opp i 230, selv om jeg hadde 190 som makspuls. Og til slutt blir det da mangel på oksygen.

Rundt middagsbordet på «Landskampen» takker Jörgen Brink sin overmann i Val di Fiemme, Thomas Alsgaard, for at han senere fikk en stor karriere i langløp - med tre strake seirer i prestisjefylte Vasaloppet.

– Da vi skulle starte et nytt lag, ville jeg ha med Jörgen. Jeg visste at han var et «seigt skinn», sier Alsgaard under middagen.

– Det er kjipt at det som står igjen av deg for det norske skipublikummet, er stafetten. Når du har gjort så mye bra, sier han henvendt til svensken.

– Det var en bonus som forlenget karrieren. Takket være Thomas, sier Jörgen Brink, som blir rørt av alle de gode ordene fra både Alsgaard og Marcus Hellner ved middagsbordet.