KRITISK: Pål Golberg hadde ingen god dag på jobb i sporet. Han innrømmer at Iversen-saken har vært forstyrrende.

Golberg kaller Iversen-saken en «energilekkasje»: − Det er litt trist

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Vrakingen av Emil Iversen (30) har skapt mye støy. Lagkameraten innrømmer at han gjerne skulle vært foruten.

– Det er lett for meg å si, men jeg skulle ønske at vi klarte å holde enkelte ting internt. Det er en energilekkasje som ikke gagner noen her og nå. Det synes jeg er trist, sier Pål Golberg til VG.

– Det påvirker dere i laget?

– Det er det eneste samtlige medier lurer på. Det er litt trist. Det er en konkurranse man har gledet seg til, og så roter jeg til mitt eget løp, og så er det ting som ikke har noe med skirenn å gjøre som opptar interessen. Det må vi gjøre noe med, sånn ønsker i hvert fall ikke jeg å ha det.

Det har vært mye støy etter at Emil Iversen ble vraket til fredagens 15-kilometer.

Iversen hevder at han hadde blitt lovet en plass på laget, men at han fikk beskjed to dager før rennet at han ikke fikk gå.

– For det første vet ikke jeg hva som er sagt og jeg vet ikke hva som har skjedd, så det er ikke noe jeg gidder å bry meg så veldig om. Det har jeg vel strengt tatt ikke noe særlig med heller, sier Erik Valnes til VG.

VRAKET: Emil Iversen måtte trene istedenfor å gå renn fredag.

Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Hans Christer Holund og Erik Valnes var de fire som fikk gå fredagens klassiskrenn.

Klæbo tok en imponerende bronsemedalje, mens Holund ble nummer fire.

Golberg sprakk og havnet langt bak, mens Valnes var over to minutter bak vinnende Niskanen.

Nå mener Golberg at landslaget bør snakke sammen for å finne ut hva som har skjedd.

– Jeg vet ikke hva Emil har blitt lovet og ikke. Ut fra hva jeg har hørt fra ham så er han ikke skuffet over uttaket, men prosessen, sier Golberg.

– For min egen del så har det vært ryddig fra trenerne sin side. Det er veldig beklagelig hvis det har blitt gitt litt feil signaler, sier Valnes.

– Noen vil alltid bli skuffet, men det vi er opptatt av er at det er en fair prosess og hvis det ikke har vært det for ham, så er det noe vi må snakke om. Det er litt tidlig for meg å stå og svare på ting jeg ikke vet, sier Golberg.

– Jeg kan ikke ta ting på stående fot, men vi er et ganske sterkt lag hvor det alltid vil være noen som sitter og ser på skirenn som er kvalifisert og overkvalifisert til å gå de rennene. Her jeg kjenner jeg ikke til prosessen. Jeg har blitt forespeilet to skirenn som har vært viktig for å gå det rennet her – og da er det jo rart hvis laget er tatt ut før de to skirennene er gått, sier mannen som ble nummer elleve på fredagens distanse.