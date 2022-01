TO FORBUND, TO VALG: Langrennssjef Espen Bjervig (t.v.) og skiforbundet avlyste det siste pressetreffet før OL. Sportssjef Per-Arne Botnan og skiskytterforbundet akter å gjennomføre.

Smitten i hoppleiren ble en vekker for skiforbundet

Økt smittefrykt fikk skiforbundet til å avlyse det siste pressetreffet med langrennsløperne før OL. Skiskytterforbundet lar seg ikke skremme.

For mens Norges Skiforbund brått avlyste pressetreffet i Seiser Alm med OL-troppen, få timer etter hopperne Daniel André Tande og Fredrik Villumstad testet positivt på corona, har ikke skiskytterforbundet noen planer om å droppe det siste mediemøtet før mesterskapet.

Så sent som torsdag testet Johann André Forfang positivt på en hjemmetest – der ventes fortsatt svaret på PCR-testen.

Onsdag møter skiskytterne pressen i italienske Lavazé hvor de siste OL-forberedelsene gjøres i høyden.

– Vi har alltid hatt de pressetreffene utendørs. Nå gjennomfører vi med munnbind og god avstand - som i verdenscupen. Vi tenker at det er innenfor, sier sportssjef Per-Arne Botnan i Norges Skiskytterforbund.

– Du er ikke skremt av avlysningen til skiforbundet?

– Nei, de får velge selv hva de gjør. Vi tar alle forholdsregler. Det er liten eller ingen smitterisiko når man er utendørs, holder to meters avstand og har munnbind-påbud. Det skal vi klare å takle, sier Botnan.

– Unødvendig risiko

Langrennssjef i Norges Skiforbund, Espen Bjervig, sier til VG at coronasmitten blant de norske hopperne «ble en vekker».

– Når smitten kommer så tett på som i hoppleiren, så gjorde vi en totalvurdering. Med det smittebildet vi ser nå og hvor ukontrollert situasjonen er, tenkte vi at vi måtte være på den trygge siden. Det var en unødvendig risiko å ta for oss, sier Bjervig om avlysningen.

Det var ikke noe medisinsk råd som lå til grunn for vurderingen.

– Vi har redusert støtteapparatet i Seiser Alm for å ta ned smitterisikoen og som et ledd i vurderingen for å komme oss til OL. Den største utfordringen nå er jo å få med alle som skal til Beijing, støtteapparat og utøvere.

– Skiskytterforbundet vil gjennomføre sitt møte - utendørs og med to meters avstand - var ikke det deres plan?

– Jo, det var det. Vi gjør alle ulike vurderinger og jeg går ut i fra at de har gjort en god vurdering, så får de respektere vårt valg, sier Espen Bjervig.

Langrennstroppen til OL drar ned fra høyden og hjem til Norge 26. januar. Dagen etter reiser de videre til OL i Beijing.

De svenske langrennslagene skulle opprinnelig til Seiser Alm for å gjøre sine siste forberedelser før OL, men de valgte i stedet å reise til Livigno. Årsaken var at svenskene ble skremt av meldingene om økt smittetrykk i Seiser Alm.