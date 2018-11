Finner ikke svar på problemet: Løfshus (48) løp fra Northug på trening

Petter Northug blir nedkjørt av tøff trening uten at landslagsledelsen finner årsaken. Under en landslagssamling i oktober ble han distansert av landslagssjef Vidar Løfshus (48).

Likevel skal Northug gå sesongåpningen på Beitostølen fredag.

Men skistjernen var defensiv utad to dager før sesongstarten og antydet at karrieren kan være over før jul, dersom kroppen ikke fungerer fremover .

Kroppen har ikke fungert i lange perioder siden sommerens opphold på Tenerife.

– Jeg kan ikke legge opp plan som går ut på fiasko, sier derimot landslagstrener Arild Monsen til VG.

Tonen var en annen fra Northug på Beitostølen onsdag:

– Finner ikke noe

Monsen gjør det klart at karriereslutt ikke har vært tema i møtene mellom Northug og ham.

Han sier de ser akkurat når Northug får problemer når de tester ham. Men de får ikke svar på hva årsaken til problemene er.

– Vi finner ikke noe enkelt svar hvorfor han ikke tåler helt medium belastninger som han gjorde før i tiden. I dag ser det ut som han blir nedkjørt av det, sier Monsen.

Monsen påpeker at helseteamet har gjort alle undersøkelser de kan.

– Men det har ikke vært noe helsemessig som har ført til flere av treningsoppholdene hans i forsesongen nå. Vi finner ikke noe. Han har ikke vært syk, sier Monsen.

Løp fra Northug

Det som er klart er at formen til Northug har vært tidvis meget dårlig gjennom høsten. Da han møtte opp på landslagssamling i slutten av september i Molde, hadde han ikke kunnet trene hardøkter på tre uker og fikk også et nytt tilbakefall der.

Landslagssjef Vidar Løfshus (48) forteller at han løp fra Northug under intervalløkt på landslagssamlingen i Molde i oktober.

– Vi var også et hav bak de andre da, sier Løfshus, som understreker at Northug ikke var i orden da han var på den landslagssamlingen.

– Han gikk rett ned for telling da han kom hjem fra samlingen. Han hadde nok noe sykdom i kroppen, sier Løfshus.

Han tror ting tyder på at Northug har hatt en belastning på kroppen de siste årene han ikke har tålt, som nå ødelegger for ham.

Flere sjanser

Planen som landslagsledelsen har lagt opp er at Northug først og fremst går fredagens renn, og deretter vurderer om han stiller på lørdagens sprint under sesongstarten på Beitostølen.

Verdenscupstarten i Kuusamo neste helg er uaktuelt. I stedet er det planlagt at Northug går norgescuprenn på Gålå. Men det skjer bare dersom kroppen er klar for det og han får trent.

Sist fredag gjennomførte Northug en test på Toppidrettssenteret som Northug selv forklarte var elendig. Monsen forklarer hva som er problemet.

– Testen er bra og grei til et visst nivå, men når han virkelig skal trykke på med siste giret hopper laktaten i været, sier Monsen.

Treneren sammenligner det med at Northug ikke er i stand til å takle hardkjøret de siste 5–6 minuttene av et renn.

Nå må de bruke tester fremover for å sikre seg at Northug er i stand til å takle skirenn.

– Vi skal ikke vente lenge før vi skal ha han inn på en ny slik test. Vi må ha profiltest på han, for vi kan ikke spille på noe annet, sier Monsen som dreier seg om en test der man stopper testen når kroppen begynner å slite.

Monsen mener nå det er et åpent spørsmål om Northug kan bli klar for verdenscuprenn i desember eller om de to neste helgene blir de siste skirennene.

Løfshus, som i fjor var i uttaksbråk med Northug , garanterer at Northug skal få sjansen denne sesongen om kroppen lystrer.

– Hvis han for det første sier at han er klar og at alle tester og alle de målene vi har på han tilsier at han kan gå renn, så vil han få sjansen. Men det er som han sier selv.: Det er ikke sikkert det skjer på denne siden av jul, sier Løfshus.

– Dere vil fortsette å gi ham sjanser i januar?

– Men da må det gå smertefritt, sier Løfshus.