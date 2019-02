FAMILIEKLEMMEN: Emil Iversen gråt etter at gullet var sikret og han fikk klemmen av pappa Ole Morten Iversen, kvinnenes landslagstrener. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Gull-Iversen i tårer to år etter Lahti-fiaskoen: – Skyldte familien Klæbo dette

SEEFELD (VG) To år etter den enorme nedturen i Lahti-VM rant tårene for Emil Iversen (27) da gullet på lagsprinten var sikret. Han har hatt dårlig samvittighet overfor hele familien Klæbo siden sin svarte dag i Finland.

– Det er veldig stort. Det har hengt litt over oss, sier Klæbo til VG.

For to år siden under VM i Lahti smalt han staven i bakken da Emil Iversen falt inne på stadion i innspurten under lagsprinten. Ikke bare ødela det Norges gullsjanser, men det felte også Finland fra en mulig gullmedalje på deres hjemmebane. Situasjonen preget Iversen sterkt og han mente det ville gå ti år til neste gang Skiforbundet tok ham ut til stafett.

– Det var et fryktelig mesterskap jeg opplevde i Lahti. Det var så ille som det kunne bli. Det går ikke an å få det verre, sier Iversen.

STORE KONTRASTER: To år etter fallet som ødela gullsjansen inne på stadion i Lahti tok Emil Iversen gull sammen med Johannes Høsflot Klæbo. De to var også makkere på lagsprinten i Lahti. Foto: VG

To år etter fiaskoen i Lahti satt han først på podiet langet ut mot spørsmålene han fikk om laguttaket dagen etter å ha vært fire og et halvt minutt bak på tremilen. Deretter snakket han om hvor viktig gullet var etter nedturen i Lahti.

– Det var mye som sto på spill for min skikarriere i dag. Jeg skulle tatt den refsen hvis jeg hadde mislyktes i dag veldig. Men jeg leverer og gjør veldig god jobb, sier Iversen

Tårene rant etter målgang da han fikk klemmen fra faren Ole Morten Iversen, som er kvinnenes landslagstrener.

– Det var vanvittig gøy. Det var litt uvirkelig. Det var gøy for alle og spesielt for Emil som det har buttet litt for i mesterskap han har vært med i, sier Ole Morten Iversen som sier det preget sønnen sterkt å mislykkes i Lahti.

Det svartnet for Klæbo tidligere i sesongen og da hadde ikke skistjernen blitt sett så sint siden Lahti-VM:

Emil Iversen snakket etterpå om at han dummet seg ut i Lahti. Men etter å ha tatt denne gullmedaljen mener han at han beviste at han kan levere under press.

– Jeg følte at jeg skyldte familien Klæbo dette, sier Iversen etter gullet.

Han mener det var som en drøm endelig å komme tilbake og få den revansjen sammen med Klæbo, som han sier er en god kompis han henger mye sammen med.

– For min idrettskarriere var ikke et alternativ å mislykkes i dag. Da vet jeg ikke hva jeg hadde gjort. Det hadde vært fryktelig pinlig, sier Iversen.

Klæbo mener at Iversen er brutal i dommen over seg selv fra sist og avviser at han eller noen i familien hans har brydd seg noe om fallet i Lahti.

– Alt som skjedde i Lahti er glemt fra både min familie og min side. Det har aldri vært noen case, sier Klæbo.

Han gjør det klart at Emil Iversen ikke må ha dårlig samvittighet for noen ting.

– Jeg tror familien min kanskje er den enkleste å ha med å gjøre når det gjelder slike ting. Jeg er oppvokst med at man står sammen i det når man er et lag. Da gjør man det beste man kan begge to. Går ikke det, så går det ikke. I Lahti lyktes det ikke og da står man sammen i tykt og tynt uansett om det går bra eller dårlig, sier Klæbo.