VENNINNER: Siri Eftedal Seland (t.v.) og Vibeke Skofterud på finalefesten i 2016. Foto: Jørn Pettersen

Reality-vennene til Skofterud: – Vibeke var bare helt nydelig

Publisert: 30.07.18 10:49

LANGRENN 2018-07-30T08:49:08Z

Alle som fikk gleden av å bli kjent med avdøde Vibeke Skofterud (38) i ulike realityserier på norske TV-kanaler kjenner på vond smerte.

– Vibeke var et enormt flott menneske. Hun var bare helt nydelig. Det er så ufattelig trist at hun er borte , sier Siri Eftedal Seland.

Den tidligere håndballstjernen forteller til VG at hun ble skikkelig godt kjent med Skofterud under innspillingen av «Mesternes mester» i Sør-Frankrike for snart tre år siden. I løpet av de tre ukene ble de bestevenner, forteller Siri Eftedal Seland.

– Vibeke var et vakkert menneske, som jeg alltid har sett opp til og beundret. Nå går jeg bare ute her og gråter, sier hun.

Roy Johansen, ishockeyprofil og tidligere landslagstrener, kom også under huden på Skofterud under «Mesternes mester». Han forteller om en sjokkartet søndag.

– Vibeke var veldig inkluderende. I konkurransene ga hun alt. Men hun var også veldig sosial, flink til å hygge seg, og viste omsorg og omtanke. Hun var veldig populær blant deltagerne i «Mesternes mester», sier Roy Johansen.

Han legger til at han fikk sjokk av den grusomme nyheten om at Skofterud var død etter ulykken i skjærgården utenfor Arendal natt til søndag .

– Det sitter fortsatt i. Vi hadde en del kontakt etter at vi var med i NRK-serien. Det kjennes brutalt. Og det er helt uforståelig, sier Roy Johansen.

Bjørn Maaseide tapte for Skofterud under en knalltøff semifinale i «2016-sesongen» av den svært populære NRK-sportsrealityen. Han beskrev det som en «nær døden opplevelse».

– En fantastiske dame. Og et menneske som ikke alltid har hatt det så lett. Kameratskapet under «Mesternes mester» var enormt. Vibeke bidro til at det ble akkurat slik, sier Bjørn Maaseide.

Programleder Dag Erik Pedersen medgir at han er langt nede nå. Helt knust, sier han til VG.

– Vibeke hadde noen helt spesielle menneskelige egenskaper. Det var karisma. Det var utstråling. Og det gnistret av henne. Det var trøkk i alt hun foretok seg, sier Dag Erik Pedersen.

Boksedronning Cecilia Brækhus var også med i «Best av de beste» med Skofterud, men traff henne kun noen få ganger etterpå, det i forbindelse med offisielle sammenhenger.

– Hun var et varmt og raust menneske. Jeg kondolerer til alle hennes etterlatte, sier Brækhus til VG.

Også på sosiale medier har det strømmet inn med rørende minneord om Vibeke Skofterud , blant annet fra hennes tidligere kompanjonger på TV-skjermen.

Camilla Herrem var en del av «Best av de beste» med Skofterud.

Jan Åge Fjørtoft deltok sammen med Skofterud på Mesternes Mester.

I 2015 var Skofterud med i «71 grader nord» på TV Norge. Der var også den tildigere skihopp-helten Roger Ruud som skriver følgende på Instagram med dialekt:

«Herregud så trist. Vibeke Skofterud borte? Har heldigvis dette flotte minne frå hu når je var så heldig å ha henne på laget under den eventyrlige opplevelsen med 71 grader nord. Her ser dekk råskinne frå Slitu. Hu er det vi kaller hel ved.Denna dama gikk itte ta vegen for noe,tok ælle utfordringer på strak arm.Kjempet seg gjennom helvetes turn med tårer-latter-artige kommentarer å like bli uansett.Dette er da enda en ny bekreftelse på vi aldri veit å morradagen bringer. Så som je veit Vibeke ønsket, lev mens du kan. Vi kom tett på nan alle sommen på denna turn. Derfor je tør skrive detta.»