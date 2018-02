FULL KONTROLL: Johannes Høsflot Klæbo lekte seg til OL-gull. Foto: DELEBEKK,BJORN S.

Johannes’ åpenbaring

kommentar

Publisert: 13.02.18 14:07

LANGRENN 2018-02-13T13:07:33Z

PYEONGCHANG (VG) Det minnet nesten om det vi kalte «feige lag» på barneskolen. Ingen har nubbesjans mot en menneskelig, klyvende rakett.

Johannes Høsflot Klæbo, mine damer og herrer!

Hvilke flere adjektiver skal man trekke frem om kometen?

Klokken 2147 lokal tid kunne han skli gjennomkontrollert over målstreken som OL-vinner, etter en sprintfinale der han gjorde akkurat som han ville.

Ikke en nerve å spore.

Ikke en millimeter usikkerhet.

Med bart hode og kule briller viste han hvem som er den store stjernen i dette gamet, og som kommer til å forbli det i årevis fremover.

På pressekonferansen, som fant sted i et hvitt telt i Alpensia-senteret, satt han der som om han aldri skulle gjort noe annet.

Like før klokken 23 lokal tid kom han inn, med rød jakke, blå lue og selvsikre, trygge svar.

Et lite smil dukket opp da han fikk spørsmål om hvorfor han har noe på hodet inne og ikke ute, og selvsagt er engelsken hans mer enn god nok til å takle det internasjonale pressekorpset.

Selv etter å ha sett rykket hans i reprise noen ganger nå, er det nesten ikke til å tro at det er mulig.

Klæbo er rett og slett så mye raskere enn røkla, og har noen løpeklyv i oppoverbakke, som er av det helt unike slaget.

Aleksander Bolsjunov så småsprek ut en stund, men den unge russeren, eller «olympiske atleten fra Russland», var like sjanseløs som resten da trønderen fant ut at det fikk være takk for følget.

Akkurat som han har gjort gang på gang denne sesongen.

Det er alltid gøy med gull, men det er noe litt spesielt når man ser en utøver ta sporten han elsker til nye høyder, ved å gå på nye måter, og i tillegg klare å kombinere det hele med en akkurat passe kul holdning.

Legg til et «sosiale medier-tekke», et utseende som går rett hjem hos det annet kjønn og en stadig mer trygg rolle i rampelyset, og du har en utøver som ikke bare kommer til å bli kjent for medaljene han har vunnet, og kommer til å vinne fremover.

Johannes Høsflot Klæbo er allerede en stjerne med stor S..

Det trenger denne sporten sårt, og statusen vil trolig eskalere i ekspressfart fremover.

Tenk bare på hvilken sponsorverdi som ligger i dette unikumet, som er trent frem av morfar, og som altså hadde gjennombruddet på Beitostølen for bare litt over ett år siden.

Det blir spennende å se hvordan kombinasjonen forbund og familietrening vil la seg forene fremover, og hvordan de kommersielle sidene vil arte seg. Men det kan vi komme nærmere tilbake senere.

Her og nå handler det om å hylle en utøver, som har levd med et enormt prestasjonspress, men som virker å være akkurat like kald som han hadde blitt på ørene dersom han ikke hadde fløyet rundt stadionanlegget i en uvirkelig fart.

Det et heller ingenting som tyder på at gullfangsten hans er over med dette edle metallet, med både lagsprint og stafetten igjen på programmet. Det hadde vært stort om han kom hjem med ett gull som debutant. Klarer han en trippel, og det tror jeg han gjør, er det ganske drøyt i en alder av 21 år.

Den eneste malurten i begeret er at rammene er så stusslige her på Alpensia-anlegget, der det ikke akkurat er kollenstemning, for å si det forsiktig.

Derfor er det litt synd at så få fikk se hva som skjedde live.

For dette var en åpenbaring. Johannes’ åpenbaring.