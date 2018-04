GULLGUTTER: Johannes Høsflot Klæbo og Petter Northug fotografert under et rulleskirenn i Trysil i august i fjor. Foto: Line Møller

Russisk skipresident tviler på Høsflot Klæbo: – Han er ingen Northug

Publisert: 02.04.18 12:26 Oppdatert: 02.04.18 12:56

Den russiske skipresidenten Jelena Välbe uttaler seg tvilende til om Johannes Høsflot Klæbo (21) kan holde seg på topp over tid.

Det er i et intervju med den russiske avisen Sport Ekspress mandag at Jelena Välbe kommer med de oppsiktsvekkende uttalelsene.

– Jeg uttaler meg ut fra en personlig følelse. Jeg er ikke overbevist om at Klæbo klarer å holde seg der lenge. Han er ikke stabil, sier Välbe, og fortsetter:

– Og han er ingen Northug. Han kan ikke det å tape. Det er dårlig for ham, og bra for oss, mener den russiske skipresidenten - og landslagssjefen.

Johannes Høsflot Klæbo tok tre gull i Pyeongchang, mens 21-årige Aleksander Bolsjunovs sølv på 50 km var beste resultat for de russiske løperne i OL - der mange av de beste russerne ikke fikk gå på grunn av dopingskandalen.

– På den ene siden hadde vi en vellykket sesong, på den annen side er vi bitre, også i sjelen. Gutta kunne ha kjempet om de aller øverste plassene i Pyeongchang, men de fikk ikke lov til å stille. Jeg vil komme videre så fort som mulig. Jeg er takknemlig til laget vårt. De var hardt presset, men fikset det.

Jelena Välbe sier at hele trenerstaben til Russland skal fortsette. Det betyr altså også de som var utestengt fra å få akkreditering i OL - som henne selv.

Tyske Markus Cramer, som har hatt stor suksess som russisk landslagstrener, sier til Sport Ekspress at Välbe har bedt han om å fortsette.

– Det er bare noen detaljer som gjenstår. Jeg er veldig motivert til å fortsette, sier Markus Cramer.

Jelena Välbe uttaler til den samme avisen at hun er overbevist om at Marit Bjørgen kommer til å kunngjøre at hun legger opp den 6. april, altså fredag denne uken.

Både Klæbo og Petter Northug er ventet å delta i NM, del to, som går i Alta denne uken.