Dyrhaug kjente det «knase» i skulderen – frykter han må på operasjonsbordet

Rekken av uhell og skader begynner å bli lang for Niklas Dyrhaug (30). Da han skulle ha det moro på showrenn sist helg, gikk det galt igjen. Og trolig er det ganske alvorlig for Tydal-gutten.

– Jeg har alltid kommet tilbake. Men jeg må si det, jeg følte jeg ikke fortjente denne her nå, sier han til VG – rundt to døgn etter at det gikk ordentlig galt i Nord-Norge.

Dyrhaug mistet balansen under et oppsamlingsheat under Bysprinten i Mosjøen i helgen. I fallet ble han nødt til å ta for seg med den ene armen. Konsekvensen ble et kutt og at han slo skulderen ut av ledd.

Det bar rett på sykehuset for landslagsprofilen.

– Jeg stupte jo fremover og skulle ta for meg. Så kjente jeg at det knaste i skulderen. Da jeg kom til meg selv igjen, klarte jeg ikke røre høyrehånden, sier Dyrhaug.

– Da jeg kom på sykehuset ble jeg lagt i full narkose. Jeg hadde veldig vondt. Så dro de skulderen på plass. Da går de verste smertene bort. Men skulderen har fått seg en skikkelig smell, sier han.

Undersøkelsene viste i hvert fall at det ikke var snakk om noe brudd. Det priser Dyrhaug seg lykkelig for. Det er foreløpig for tidlig å tolke for mye av røntgenbildene, men han sier at de viser at det er en del skader ved og rundt skulderen.

– Jeg skal til noen spesialister i slutten av uken. Da skal jeg legge en rehabiliteringsplan.

– Det kan bli operasjon?

– Jeg håper jo at jeg unngår det og kan trene så fort som mulig. Det er funksjonen i skulderen som er viktig. Det avhenger av hva de finner ut. Men det kan ta lang tid til jeg er helt tilbake, sier Dyrhaug.

Fallet i Mosjøen føyer seg, slik Dyrhaug påpeker innledningsvis, inn i en lengre rekke med tunge uhell og skader gjennom sesongen.

Spesielt ryggen har vært vanskelig. Før OL-sesongen 2017/2018 slet han med en prolaps. Det holdt ham ute lenge, men han klarte å stable på plass en viss form til årets OL likevel. Men det er ingen tvil om at bronsevinneren fra 15 kilometer klassisk intervallstart under VM i Lahti hele tiden har vært preget av akkurat den skaden.

I tillegg har han har vært maksimalt uheldig i enkeltrenn. Blant annet under en Tour de Ski -etappe i Oberstdorf denne sesongen. Dyrhaug knekte skiene to ganger under den fellesstarten. I tillegg gikk han på en skikkelig næringssmell under Kollen-femmila i mars.

Medisinsk ansvarlig Norges Skiforbund langrenn, Øystein Andersen, sier til VG at det vil ta én til to uker før man kan slå fast hvordan man skal håndtere skulderskaden til Dyrhaug.

Det kommer til å bli en fortløpende vurdering basert på testing og bilder, hvor Andersen selv konsulterer med ortoped, leger og utøveren.

Han sier følgende om det Dyrhaug mener er skader i skulderen:

– Når skulderen går ut av ledd, kan det bli reaksjoner i vevet rundt. Skulderen går jo ut fra der den skal være, sier Andersen.

Han sier, på spørsmål om når Dyrhaug kan trene normalt igjen, at det avhenger av fremgangen. «En uke eller to må skulderen få fred», sier Andersen.

– Og operasjon?

– Noen ganger må man og andre ganger ikke, når skulderen er ute av ledd. Nå får vi se hvordan ting utvikler seg. Så skal vi ta noen vurderinger når det blir tid for det, sier Andersen.

Det som i hvert fall er sikkert er at aller første samling med allroundlandslaget i begynnelsen av mai utgår.

– Nei, jeg drar ikke dit. Jeg må bruke tiden på å finne ut av dette her og bli helt bra igjen. Det skal jeg nok bli, men det kommer til å ta tid. Men jeg skal komme tilbake. Det er jeg ikke i tvil om. Jeg har jo hatt noen runder før også ... sier Niklas Dyrhaug .

