Gjør døren høy, gjør porten vid

MARERITTET ER OVER: Therese Johaug, her avbildet i Seiser Alm etter at CAS-dommen ble kjent, er nå ferdig med utestengelsen.

Publisert: 18.04.18 16:05

LANGRENN 2018-04-18

I dopingdebatten er det mye Norges Skiforbund fortjener tyn for. Men det er grunn til å håpe at Therese Johaug slipper hets når hun er tilbake i sporet.

Det er virkelig en «holde tungen rett i munnen-øvelse» å håndtere de ulike sidene ved de to norske dopingsakene .

Dessverre har følelsene fått trumfe fornuften i en betydelig del av den norske opinionen over tid.

Det har vært tatt på svært så nasjonalistiske briller i de voldsomme reaksjonene mot dommen på 18 måneder, fra den samme folkedomstolen som aldri har leet på et øyenlokk når andre utøvere er blitt dømt for doping der det er utvist «ubetydelig skyld».

Vi skal som kjent ikke lenger enn til stillheten rundt saken mot Ruth Kasirye , som heller ikke fikk i seg noe med vilje, før kontrasten både hos presse og publikum blir ganske så paradoksal.







Også forsøkene på å stemple Johaug-saken som så juridisk vanskelig, faller strengt tatt på sin egen urimelighet.

Mens det er en del kompliserende fasetter rundt Martin Johnsrud Sundbys dopingdom, er saken mot Johaug en ganske klassisk variant innen uaktsomhetsspekteret av dopingregelverket.

Hun har selv ansvaret for egen kropp.

Hun oppfylte åpenbart ikke kravene til utøverens selvstendige undersøkelsesplikt.

Hun endte med en straff i midtsjiktet av det som utmåles innen den laveste skyldgraden.

Så enkelt er det faktisk.





Og skal man fortsette med å prøve å ha et rasjonelt blikk på en emosjonell problemstilling, er det viktig å forbli prinsipiell også når vi kommer over i en ny fase.

Der er vi nå, ettersom utestengelsen på 18 måneder er over.

Straffen er sonet.

En ny tid er her.

Det innebærer at Therese Johaug har all rett til å komme inn i varmen igjen. Og det betyr at hun skal ønskes velkommen tilbake.

At dette skjer uten nag eller etterslep av negative kommentarer om henne, burde være like selvfølgelig som at det var grunnløst å forhåndsfrifinne henne på den måten mange nordmenn forsøkte på.

Begge deler er en logisk konsekvens av at regelverket er fargeløst, nasjonalitetsuavhengig og et system som gjelder for alle.

Reglene er ikke uten svakheter, og det er grunn til kroniske diskusjoner over hvordan det kan bli bedre.

Men enn hver sak må selvsagt avgjøres etter reglene som gjelder til enhver tid.

Det er Therese Johaugs tilfelle blitt. Hun har fått en CAS-dom det er lite å sette fingeren på, er nå ferdig med utestengelsen og fortjener at saken nå anses som opp og avgjort.

Inntil hun eventuelt skulle komme med nye kommentarer som tilsier at skyldvurderinger og innholdet i regelverket fortsatt blir bagatellisert, fortjener hun nå at fokuset rettes mot veien tilbake til gull og glitter. La oss derfor håpe at både sosiale medier, kommentarfelt og utenlandske medier behandler henne skikkelig i returen.

Så får vi samtidig fortsette å lure på hva som skal til for at norsk skiledelse vasker av seg den inngrodde arrogansen, også hva gjelder kombinasjonen doping og norske skiløpere.