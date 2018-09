1 av 3 FINSTASEN PÅ: Marit Bjørgen, i bunad for anledning, under døpingen av redningsskøyten «Hans Herman Horn» i Oslo torsdag. Trond Solberg, VG

Bjørgen etter ny tragedie for landslaget: – Det har vært noen tunge år

Marit Bjørgen (38) har vært den lagvenninnen de andre på laget har støttet seg til gjennom sorg og tøffe perioder. Nå lider Bjørgen igjen med landslagsjentene etter at en ny tragedie har rammet for kvinnelandslaget.

– Det er fryktelig, og det er unge mennesker som er sunne og friske. Så det føles helt meningsløst at noe slikt skal skje, sier Bjørgen til VG fire dager etter at det ble kjent at tidligere skiløper Ida Eide hadde omkommet, som følge av hjertestans under et mosjonsløp på Jessheim.

Tidligere i sommer mistet hun også venninnen Vibeke Skofterud , som omkom i en vannscooterulykke.

Tragedien med Eide rammer også kvinnelandslaget hardt ettersom hennes søster Mari Eide er landslagsløper og fordi også avdøde var en av Therese Johaugs beste venninner. Også Marit Bjørgen kjente Ida Eide.

– Det preger miljøet men så vet man hvor sterkt jentelaget står sammen. De er der for hverandre. Det er veldig godt og betryggende. Det er jenter der som står meg veldig nært. Det påvirker å se hva de står i, sier Bjørgen til VG.

Fem måneder etter at hun la opp var Bjørgen torsdag ettermiddag gudmor for Redningsselskapets nye redningsskøyte «Hans Herman Horn» i Oslo sentrum.

Tårene kom i Livigno da langrennsvenninnene snakket om Ida Eides dødsfallet:

Bar kisten

Bjørgen er sterkt preget av det som har blitt en svært tøff periode for norsk langrenn denne sommeren.

– Jeg har det bra nå, men det har vært en tøff sommer. Når du mister en av dine nærmeste venner, så er ikke det noe som går over på dagen. Det er noe som er med deg. Savnet er stort, sier Bjørgen om Vibeke Skofterud.

Det er bare fire uker siden hun og flere av landslagsløperne bar kisten til Vibeke Skofterud ut av kirken. Skofterud var var like gammel som Bjørgen og lagvenninne gjennom store deler av Bjørgens karriere.

Bare noen uker senere rammet en ny tragedie Ski-Norge. En ny sorgprosess venter de som har stått Eide nærmest, noe som gjelder flere løpere på landslaget. Det kommer etter flere hendelser som har vært tunge for kvinnelaget de siste årene.

– Det har vært noen tunge år og noen er påvirket mer enn andre og har hatt det veldig tøft. Men styrken til det norske damelaget er at vi står sterkt sammen, sier Bjørgen.

Søkte trøst hos Bjørgen

Marit Bjørgens omsorg og posisjon som støttespiller for de andre jentene på laget har vært mye omtalt. Den kom særlig til syne på den sportslige arenaen etter at hun tok Norges første OL-gull i Sotsji. Dagen i forveien ble det kjent at lagvenninnen Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som var en del av langrennstroppen under lekene i Russland, hadde mistet sin bror. Den gangen samlet lagvenninnene seg rundt Bjørgen og søkte trøst hos henne etter en svært følelsesladet dag.

«Først vant hun gullet som hun skulle og ville. Så samlet Marit Bjørgen den store lille flokken sin og trøstet som en god og trygg mor skal gjøre», skrev VGs daværende kommentator Truls Dæhli etterpå om den posisjonen Bjørgen hadde i laget, også som omsorgsperson og støttespiller for de andre jentene. Siden har bildet forsterket seg.

– Jeg har vært den som har vært med lengst og var eldst i laget. Jeg har mye mer erfaring enn mange. Men jeg følte ikke jeg tok noen ekstra rolle utenom å være meg selv og være der for de andre. Jeg vil si at vi alle har vært en fantastisk gjeng som har vært der for hverandre, sier Bjørgen.

Therese Johaugs dopingdom og utestengelse på 18 måneder var også et hardt slag for lagvenninnene og noe som preget Bjørgen sterkt. Flere av de andre løperne har gruet seg til dagen Bjørgen skulle slutte, blant annet på grunn av tryggheten de mente de fant i lagvenninnen.

Landslagssamlingen til dame- og herrelaget i Livigno denne uken, der de fikk budskapet om Eides dødsfall, ble etter planen ble i dag avsluttet etter planen.

Samtidig som landslaget har skiftet dametrenere to ganger siden Sotsji-OL har landslagssjef Vidar Løfshus vært øverste leder for dame- og herrelaget gjennom hele perioden frem til i dag. Han så hvor viktig Bjørgen har vært for lagvenninnene gjennom tunge og triste hendelser.

– Marit har alltid vært en styrke for laget fordi hun også som person fremstår rolig og som et medmenneske hele veien. Vi var spent på hvordan det ville bli for laget det året hun skulle ha fødselspermisjon og ikke gikk skirenn. Det viste seg at laget står veldig sterkt og samlet i slike situasjoner. Marit er ikke den lederen som prater mest og tar mest plass, men hun er en naturlig ledertype, sier Løfshus og fortsetter:

– Hun er robust selv om slike episoder går sterkt inn på henne også. Alle vet at hun er en god skulder å lene seg på og ikke minst er hun en voksen person, sier han.

Han ser hvordan tøffe opplevelser har preget både enkeltutøvere og laget. Han kjente Skofterud godt etter svært mange år sammen i landslaget. Nå er han også leder for en utøver som har mistet sin søster.

– Laget er blitt utsatt for veldig store prøvelser og vi klarer oss bra selv om Marit står på sidelinjen Men hun «er der» selv om hun ikke er på laget lenger, sier Løfshus.