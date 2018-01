SEIER: Tord Asle Gjerdalen vant La Diagonela og leder Ski Classics sammenlagt. Her fra et renn på Beitostølen før jul. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Gjerdalen-seier tross at han gikk feil: – Du blir utmattet og ser ikke klart

Publisert: 20.01.18 17:52

LANGRENN 2018-01-20T16:52:09Z

Tord Asle Gjerdalen (34) vant 65 kilometer lange La Diagonela til tross for at han gikk feil underveis.

– Du blir utmattet og ser ikke klart. Det blir vanskelig å se skiltningen. Men det hadde ikke så altfor mye å si. Vi var et par som gikk til venstre for noen trær, men vi skulle gått til høyre. Vi fikk heldigvis justert kjapt, forklarer Gjerdalen til VG.

Lørdag ble det seier i La Diagonela etter at han slo Ilya Chernousov og Anders Aukland mot slutten. Russeren tok annenplassen foran Aukland.

Skjedde sist helg også

Også under Kaiser Maximillian Lauf, som Gjerdalen vant, sist helg gikk Vinjar Skogsholm feil mens han jaktet pallplass.

– Det er fordi du er sliten. I tillegg går du så fort at du ikke har tid til å miste et sekund med å se på skilter. Stort sett er det veldig greit, men det er kjedelig når det skjer, sier Gjerdalen, som har to stafettgull i VM og to individuelle VM-bronser.

– Man har ikke muligheten til å gå gjennom hele løypa i forkant selvsagt til disse rennene, men man må prøve å sette seg så godt inn i det som mulig, mener Gjerdalen.

Han har vært sterk i langløpene denne vinteren og leder foreløpig Ski Classics totalt med 120 poeng ned til Morten Eide Pedersen.

Tre klassikere venter

Han gleder seg til de tre store rennene som venter: Marcialonga, Vasaloppet og Birken.

– Det er de store målene. I tillegg til å ta verdenscupen sammenlagt, sier Gjerdalen.

Han stortrives med lange løp, og mener at det burde vært flere tre- og femmiler i verdenscupen også.

– Jeg hadde likt det. Nå er det for få lange løp synes jeg, mener Gjerdalen, som var strålende fornøyd med ny seier.

– Jeg er i flytsonen nå og hadde gode ski. Da er det moro. Det var kult å slå en olympisk mester på slutten, sier Gjerdalen og sikter til Anders Aukland – en av Norges sprekeste 45-åringer.

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar.