Russisk storeslem på femmila i Holmenkollen

HOLMENKOLLEN (VG) Etter seks av seks gull til de norske herrene i ski-VM, slo det russiske laget tilbake med voldsom kraft på femmilen i Holmenkollen og tok de fire første plassene. Aleksandr Bolsjunov gikk helt til topps - og tok over ledelsen i verdenscupen sammenlagt.

Resultater 50 km klassisk stil Bolsjunov 2:23.49,8 Vylegzjanin +1,0 Larkov +1,6 Semikov +2,0 Harvey +4,6 Sundby +7,7 Krüger +11,2 Gunnulfsen +16,0 Røthe +20,5 Tsjervotkin +24,7 Vis mer vg-expand-down

– Jeg er ekstremt glad for å vinne på et så hardt føre og under så harde forhold. Det er virkelig kult at hele laget er på toppen og gjør det så bra, sier Bolsjunov til NRK etter seieren, og lovpriser både smørebod og støtteapparat.

Tre kilometer før mål kom det russiske rykket som satte nesten hele feltet på plass og Maksim Vylegzjanin, Bolsjunov, Andrej Larkov og Ilija Semikov var fire av de seks som fikk en luke. Kun Alex Harvey og Martin Johnsrud Sundby klarte å holde følge.

Sjur Røthe klarte å bite seg fast og komme «a-Sjur» før den siste kilometeren. Så falt han i den siste bakken før mål.

– Når syrenivået i beina er så stort, klarte jeg ikke å holde meg på beina, sier Røthe til NRK.

Men inn mot mål var det kun Russland det handlet om. Vylegzjanin avsluttet sin verdenscupkarriere med å gå først inn på oppløpet, men Bolsjunov, sølv-vinneren fra femmilen i VM, var raskest i spurten og slo veteranen.

Larkov og Semikov ble nummer tre og fire, Harvey nummer fem - og Martin Johnsrud Sundby ble beste norske på en sjetteplass.

– Vi er ikke fornøyd med beste norske på en sjetteplass. Det er klart, det svir det, at russerne tar en storeslem, sier landslagssjef Eirik Myhr Nossum til NRK.

TAPETSERTE PALLEN: Maksim Vylegzjanin, Aleksandr Bolsjunov og Andrej Larkov sikret de tre første plassene på femmila i Holmenkollen. Sist en nasjon tok hele pallen på femmila i Holmenkollen var i 1975 - da Oddvar Brå vant foran Ivar Formo og Magne Myrmo. Foto: MATTIS SANDBLAD

Sundby-dominans avbrutt

Dermed ble de norske herrenes voldsomme dominans i ski-VM fulgt opp av en russisk storeslem. Og Sundby var utenfor pallen på Kollen-femmila for første gang siden 2011.

Det var først etter den fjerde av seks runder at feltet virkelig begynte å slå sprekker på den klassiske femmilen i Holmenkollen. Aleksandr Bolsjunov, Johannes Høsflot Klæbos argeste rival om sammenlagtseieren i verdenscupen, satte fart i spissen og gjorde at én etter én falt av.

Blant de som ikke klarte å holde følge, var nettopp Klæbo og også klassisk-kongen Iivo Niskanen.

Roligere enn fjoråret

Etter fjorårets fylle-skandale har Holmenkollen tatt store grep for å forhindre en reprise. Og med fire og en halv time tidligere start på herrenes femmil, var det ifølge politiet rundt 25 000 som hadde tatt turen opp til løypene rundt femmila.

I fjor var det anslått å være så mange som 150 000 rundt løypene.

Arrangørene var fornøyde med hvordan det gikk underveis i rennet, selv om én person ble anholdt av politiet for å være «meget ufin og aggressiv».

Johannes Høsflot Klæbo vant de tre første innlagte spurtene, som ga 15 verdenscup-poeng hver. Emil Iversen fungerte som hjelperytter, og sørget for at Aleksandr Bolsjunov ikke nådde helt til topps i flere av spurtene.

På den fjerde var russeren overlegen, men pådro seg også et gult kort fordi han ifølge juryen var usportslig i sitt forsøk på å hindre Iversen.

Klæbo falt av etter halvgått femmil og Bolsjunov fikk fritt leide til å ta over den gule ledertrøyen i sammendraget når tre konkurranse-arenaer gjenstår: Drammen, Falun og avslutningshelgen i kanadiske Quebec. Klæbo er 39 poeng bak sin russiske erkerival, etter at han tuslet inn på en 38. plass - seks minutter bak den russiske seierherren.