Bolsjunov truer Klæbo etter ny triumf: - Det blir jævlig

Aleksander Bolsjunov vant foran tre nordmenn i Falun. Nå frykter Johannes Høsflot Klæbo russeren i kampen om verdenscupen sammenlagt.

17.03.19 15:39 Oppdatert: 17.03.19 16:01







Resultater 15 km fri teknikk i Falun 1. Aleksander Bolsjunov 2. Martin Johnsrud Sundby +8,9 sek bak 3. Didrik Tønseth + 17,7 sek bak 4. Sjur Røthe + 32,2 sek bak 5. Andrej Larkov +41,3 sek bak 6. Simen Hegstad Krüger +44,6 sek bak Vis mer vg-expand-down

Bolsjunov vant rennet over 15 kilometer fri teknikk 8,9 sekunder foran Martin Johnsrud Sundby. Seieren kom etter at Oslo-løperen ledet såvidt ved passering 10 kilometer.

Russeren hadde presset på seg foran 15-kilometeren i Falun. Med en avstand opp til Klæbo på 102 poeng i verdenscupen sammenlagt var russeren nødt til å prestere på topp for å nærme seg Klæbo, før avslutningsrennene i Canada kommende helg. Og han gikk voldsomt ut fra start i de svenske skogene.

Samtidig blekner nå Klæbo som distanseløper målt mot sin russiske konkurrent og gikk mot en plass rundt topp 20, samtidig som russeren kjempet om seieren. Dermed ble store deler av Klæbos forsprang i verdenscupen spist opp da russeren vant. Nå leder Klæbo verdenscupen sammenlagt med bare 14 poent før avslutningshelgen i Canada.

– Det blir jævlig, sier Klæbo til NRK om avslutningskampen mot Bolsjunov etter Falun-helgen.

Han virket resignert i intervjuet etter målgang og kjenner nå at han er sliten etter sesongen.

– Se på Bolsjunov. Han er rå i dette terrenget, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland da han studerte russeren opp den tøffeste bakken underveis i rennet.

Og mens russeren triumferte ble Klæbo til slutt nummer 19 på 15-kilometeren.

– Jeg var forberedt på dette og visste at dette kunne skje. Jeg har visst lenge at det blir tøft om kula til slutt, sier Klæbo som påpeker at det å sikre verdenscuptroféet blir vanskelig med den formen hans russiske rival viser nå.

Imidlertid mener Didrik Tønseth at løypene i Canada skal passe Klæbo godt ettersom det også er snakk om sprint, fellesstart og jaktstart kommende helg.

– Det er løyper det er lett å henge i. Det er fellesstart lørdag og jaktstart søndag. Ligger Klæbo i rygg der så tror jeg han blir vond å kvitte seg med, sier Tønseth til NRK.

Samtidig jobbet Martin Johnsrud Sundby steinhardt i Falun-løypene og kjempet med russeren i sekundstriden. Men Røa-løperen tapte tid til blant annet Sjur Røthe på vei mot mål og det ble avgjørende Og bak Sundby var det en hard kamp mellom tre norske løpere for å komme seg inn på den siste plassen på pallen. Til slutt var det Didrik Tønseth som gikk inn til tredjeplassen.

