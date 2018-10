TILBAKE PÅ LANDSLAGET: Petter Northug på en pressekonferanse i Molde tidligere denne måneden. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Northug i ny bok: Dette husker han fra fyllekjøringen

«Hodet mitt kastes framover, smeller inn i rattet og frontruta, alt blir svart. Men heller ikke det kan jeg huske. Jeg vet det fordi de senere fant deler av luggen min sittende fast i frontruta».

Det skriver Petter Northug i sin nye selvbiografi, som NRK har fått tak i og omtaler mandag kveld.

Det er over fire år siden natten da Northug krasjet bilen sin på Byåsen i Trondheim. Langrennsstjernen ble arrestert, løy i avhør med politiet, men innrømmet senere at han hadde kjørt i beruset tilstand.

Northugs promille ble målt til 1,65.

I boken Min historie , som har offisiell lansering senere i uken, forteller han hvordan han opplevde og hva han husker fra søndag 4. mai 2014.

Etter å ha vært på utestedet Studio 26 i Trondheim, dro Northug hjem for å ha nachspiel sammen med to kvinner og en mannlig bekjent.

«Vi låste oss inn i huset, satte oss i stua, spilte litt musikk og fant noe å drikke. Noe hjemmelaga fra Mosvik», skriver Northug, ifølge NRK.

Langrennsløperen sier at han la seg for å sove, deretter ble vekket av mannen som var på nachspielet, og at han bestemte seg for å kjøre ham hjem.

Etter krasjen forlot både Northug og mannen åstedet. En stund senere kom politiet på døren til Northug og tok han med seg til legevakten, før han ble plassert på glattcelle.

Skistjernen forteller, som også ble nevnt i tiltalebeslutningen, at han løy i avhør.

«Jeg ville bare ut av politistasjonen. Jeg ville hjem og legge meg. Så jeg tenkte at det enkleste, det som fikk meg raskest ut derfra, var å si at jeg ikke kjørte» gjengir NRK fra boken.

Northug innrømmet senere at det var han som kjørte bilen. Han ble dømt til 50 dagers fengsel. Han sonet straffen hjemme med fotlenke.

