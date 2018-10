RADARPAR: Morfar og trener Kåre Høsflot og Johannes Høsflot Klæbo jobber hardt om dagen. OL-suksessen i Sør-Korea skal gjentas i Seefeld-VM til vinteren. Foto: Line Møller

Morfar tror ikke Klæbo går 30- og 50 km i VM

LANGRENN 2018-10-26T05:04:59Z

TRONDHEIM (VG) Morfar og trener Kåre Høsflot tviler på at barnebarnet Johannes (22) kommer til å gå 30 og 50 kilometer i verdensmesterskapet til vinteren.

Publisert: 26.10.18 07:04 Oppdatert: 26.10.18 07:54

På VGs direkte spørsmål om Johannes Høsflot Klæbo kommer til å gå distanser lengre enn 15 kilometer i Seefeld-VM, blir morfar sittende litt og tenke – mens hovedpersonen sier:

– Si nei!

Kåre Høsflot svarer etter hvert:

– Jeg tviler på det!

Han vil ikke «leke landslagstrener» og ta ut barnebarnet på de andre distansene, men dette betyr trolig at Johannes Høsflot Klæbo kommer til å nøye seg med fire distanser i VM – som han gjorde det i OL i Pyeongchang sist vinter.

Der startet han med 10. plass på 30 km skiathlon, men fulgte så opp med gull i sprint, stafett og lagsprint, bare 21 år gammel. Han gikk ikke den avsluttende femmila.

I august svarte Kåre Høsflot «ja» da VG spurte om Johannes var god for å vinne tremila i VM. Kanskje ikke så rart, for Klæbo vant 30 km skiathlon på Lillehammer i desember 2017. Morfar står selvfølgelig på at han kan vinne ei tremil, men noe helt annet er om barnebarnet virkelig skal gå denne distansen. Det heller han altså mot et nei til.

Kåre Høsflot hadde egentlig bestilt seg tur til Seefeld-VM , men så oppdaget han at han hadde bommet kraftig:

– Jeg hadde jo ikke kommet ned før Johannes nesten var ferdig med å gå …

VM starter nemlig med sprint den 21. februar – der mange vil vente at Klæbo skal kjempe om gullet.

Så er det tremil 23. februar, og allerede dagen etter teamsprint. Et norsk lag uten Klæbo den søndagen er nesten utenkelig. Dermed blir det trolig nei til 30 km skiathlon.

27. februar er det klassisk 15 km med intervallstart, og så stafett den 1. mars.

Når vi begynner å snakke om femmila i skøyting den 3. mars, er det tydelig at de to er enige om at det er uaktuelt.

– Men det kan være aktuelt å gå lengre distanser etter VM, sier morfar – noe som får Johannes til å titte interessert opp.

– Mener du at jeg skal tusle gjennom femmila i Kollen?

– Nei, men skiathlon er en fin øvelse.

– Så Johannes tar ikke sin første femmilsseier vinteren 2019?

Spørsmålet går til treneren, men barnebarnet svarer:

– Jeg tror ikke det!!!

Kåre Høsflot sier at «vi trener hele tiden for å bli bedre», selv om han er klar på at «resultatmessig kan det ikke bli bedre» enn sist vinter.

– Om vi lykkes med å bli bedre, det er jeg ikke 100 prosent sikker på. Men jeg har håp om det.

– Hva med kapasiteten?

– Vi har jobbet litt med det, men kapasitet er noe du bygger over år. Jeg har tro på at han kan være litt bedre kapasitetsmessig enn sist vinter.

– Er Johannes like god i skøyting som i klassisk?

– Ja, men der får han ikke brukt klyvene som hele verden snakker om.

PS: Johannes Høsflot Klæbo tok allerede for 11 måneder siden sin første verdenscupseier med individuell start på 15 kilometer klassisk i Ruka.