1 / 2 KONTRASTER: Her jubler Ebba Andersson over gull på tremila i VM 2023. KONTRASTER: Her gråter Ebba Andersson etter at bronsen glapp på tremila i OL 2022. forrige neste fullskjerm KONTRASTER: Her jubler Ebba Andersson over gull på tremila i VM 2023.

Anderssons søte revansje – pappa sender en takk til Johaug

PLANICA (VG) Ebba Andersson (25) har endelig fått full klaff i mesterskap og drar fra Planica som VM-dronning – ett år etter karrierens verste nedtur.

– Det føles som en herlig revansje. Det blir et bevis på «skam på den som gir seg». Jeg har jobbet hardt for dette, sier Andersson etter VM-gullet på tremila i Planica.

Etter tre mesterskap uten individuell medalje, tok hun to bronse i Oberstdorf 2021. OL i Beijing sist vinter ble en stor skuffelse. Særlig tremila hvor hun var på vei mot bronse etter å ha gått alene lenge, men Anderrson ble tatt av kraftige vindkast i kulden på vei inn mot oppløpet, endte som nummer seks og gråt.

Et år senere fikk Andersson endelig ut det hun er god for med to individuelle gull og stafett-bronse. Dermed drar hun hjem fra Planica som beste kvinnelige langrennsløper, foran Jonna Sundling, som tok to gull.

Som på 15 kilometer med skibytte var Andersson overlegen på lørdagens VM-tremil. Hun vant lørdagens VM-tremil med nesten minuttet til Anne Kjersti Kalvå og Frida Karlsson.

STOLTE: Ebba Andersson med mamma Åsa og pappa Per-Ola etter seieren på 15 kilometer 25. febraur.

Pappa Per-Ola Andersson retter en takk til Norge på jubeldagen. Han mener Therese Johaugs råsterke nivå gjorde at datteren måtte heve seg ekstra for å prøve å henge med, og at hun nå får betalt for jobben hun la ned for å forsøke å henge med den norske stjernen.

– Vi må nok takke Johaug for at hun er i den formen hun er, for hun har gjort at Ebba har måtte heve kapasiteten sin, sier Per-Ola Andersson til Aftonbladet.

– Hun viste Johaug-klasse, ikke sant? sier Sveriges landslagssjef Anders Byström.

– Jeg kjenner meg igjen i måten hun går på. Det var veldig moro å se Ebba i dag, sier Johaug til den svenske storavisen.

SVENSKE HELTER: Ebba Andersson og Frida Karlsson kommer begge fra Sollefteå med rundt 10.000 innbyggere i Sverige. Etter at Therese Johaug la opp, har duoen dominert kvinnelangrenn denne sesongen.

Fire gull og totalt elleve medaljer er ny rekord for de svenske langrennsjentene. Emma Ribom, som var med på tre medaljer, gråt i intervjusonen av stolthet.

Etter torsdagens stafett, som Norge vant foran Tyskland og Sverige, ble det oppvaskmøte i det svenske laget. Utøverne mente de hadde dårlige ski, mens smøresjefen Petter Myhlback slo tilbake.

– Vi har alle stått sammen som lag, og virkelig støttet hverandre og holde oppe den gode stemningen, sier Andersson.

Hun er åpen om at det har vært tøft å ikke få ut maks i mesterskap tidligere, som i Seefeld-VM i 2019 da Karlsson – to år yngre og fra samme by – kom som en sensasjon og tok tre medaljer.

– Jeg hadde en fin sesong, men ble syk i forkant og fikk ikke mesterskapet jeg ville fått med optimale mesterskapet. Det var litt irriterende fordi jeg også ville lykkes på samme som måte med Frida, men det var ikke slik at jeg var misunnelig fordi hun fortjente det og kom inn som en rakett i skiverden, sier Andersson tre år i ettertid.

Frida Karlsson står med åtte individuelle VM-medaljer på ni forsøk, men mangler gullet.