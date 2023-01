SVARTE KARLSSON: Før jul sa Frida Karlsson at Tiril Udnes Weng var «nest best på alt». På jaktstarten i Val Müstair søndag spurtslo Udnes Weng svenske Karlsson til høyre og finske Kerttu Niskanen i ryggen hennes.

Tiril Udnes Wengs forvandling: − Hun leder an laget nå

OBERSTDORF (VG) Tiril Udnes Weng (26) sliter med å ta innover seg at hun har gått fra å være «listefyll» til å lede Tour de Ski og verdenscupen.

Anne Kjersti Kalvå (30) peker henne ut som ny lederstjerne på laget.

– Tiril er helt rå. Det er jævlig artig. Hun leder an laget nå. Det motiverer oss andre. Det er skikkelig rått, sier Kalvå til VG.

– Hun er en skikkelig bra dame å ha i laget, som setter standarden på mye.

Optimismen rundt kvinnelandslaget i langrenn virket å være lav blant mange etter at unike Therese Johaug la opp. Bak Johaug var 8. plass, 9. plass og 13. plass de andre norske kvinnenes beste resultater i OL sist vinter.

Men med nye trenere i Sjur Ole Svarstad og Stig Rune Kveen har laget fått et stort løft. Ingvild Flugstad Østberg, Anne Kjersti Kalvå og Lotta Udnes Weng har vært på verdenscup-pallen i år.

Info Tour de Ski-stillingen 2 av 7 etapper: 1) T. U. Weng 31.13, 2) Niskanen 0.00 min. bak, 3) Karlsson 0.00, 4) Kalvå 0.02 bak, 5) L. U. Weng 0.22, 6) Hennig 0.42. Øvrige norske: 9) H. Weng 1.03, 10) Slind 1.04, 22) Theodorsen 1.38, 23) Myhrvold 2.00, 49) Myhre 2.56, 55) Bergane 3.25. Jessie Diggins er nummer 30 – 2,07 minutter bak. Tour de Ski-programmet: I Val Müstair (Sveits): Lørdag 31. desember: Sprint fristil.

Søndag 1. januar: 10 km fellesstart i klassisk. I Oberstdorf (Tyskland): Tirsdag 3. januar: 10 km klassisk individuell start.

Onsdag 4. januar: 20 km jaktstart fristil. I Val di Fiemme (Italia): Fredag 6. januar: Sprint klassisk.

Lørdag 7. januar: 15 km fellesstart i klassisk.

Søndag 8. januar: 10 km fellesstart fristil. PS 1: Kvinner og menn går samme distanser gjennom hele touren.

PS 2: Tour de Ski vises på TV 3 og Viaplay. Vis mer

– Svir for Karlsson

Men hittil er det Tiril Udnes Weng som har vist seg mest frem etter at Johaug la opp. I fjor ble hun nummer 16 i verdenscupen. Nå har hun tatt sin første seier mot verdenseliten, og leder foreløpig verdenscupen og Tour de Ski. 26-åringen fra Nes er overrasket selv.

– Jeg går bare og venter på at jeg skal tilbake der jeg var, som «listefyll», sier Udnes Weng.

Før jul meldte Sverige-stjernen Frida Karlsson at rivalen var «nest best på alt».

– Det trigget nok henne at Frida meldte det. Tiril er rå uansett stilart eller distanse. Hun er en av favorittene på alle skirenn, det er helt rått, sier Kalvå.

TVILLINGER: Tiril og Lotta Udnes Weng på trening i Oberstdorf mandag ettermiddag.

Tvillingsøster Lotta Udnes Weng tror Karlsson ble irritert etter at Tiril Udnes Weng spurtslo svensken og Kerttu Niskanen i Tour de Ski-jaktstarten søndag.

– Det svir litt for Karlsson at hun blir slått av Tiril tror jeg. Det var ikke det hun så for seg i oktober, sier Lotta.

Etter spurtduellen søndag gikk Karlsson rett bort til Tiril Udnes Weng.

– Jeg sa «i dag Tiril, i dag var du best». Det var virkelig fortjent, sa Karlsson.

Fest-advarsel fra søster

Med sterke resultater, øker også oppmerksomheten og presset. Lotta Udnes Weng passer på at tvillingsøsteren holder bakkekontakten.

– Hun blir mer kjent blant det norske folk, så det er kanskje greit å oppføre seg litt, ikke rave rundt på Heidis og sånn, sier Lotta og ler.

– Jeg prøver å ikke være så «cocky», men det er ikke så mye som skal til før jeg får høre noe fra Lotta. Det skal ikke mye til før hun sier at den har gått til hodet på meg, svarer Tiril.

– Hvordan er det å ha blitt en av de største favorittene til å vinne Tour de Ski og verdenscupen?

– Det er en ny posisjon. Det er gøy og jeg tror det er en positiv sirkel rundt det. Det er motiverende, sier Tiril.

– Jordnær dame

Trener Sjur Ole Svarstad, som er blitt coronasmittet, er overrasket og overveldet over fremgangen til Tiril Udnes Weng. Han mener hun nærmer seg å bli en «komplett skiløper».

– Hun er blitt en virkelig god skiløper, hun holder følge både kort og langt, og går flere renn enn de aller fleste. Det er imponerende, sier Svarstad.

– Hvordan takler hun overgangen rundt denne oppturen?

– Hun takler det veldig fint. Jordnær dame og ydmyk. Samtidig er det slik at kravene og forventningene flyttes dramatisk både fra seg selv og omgivelsene, svarer Svarstad.

Tour de Ski fortsetter tirsdag med 10 kilometer intervallstart i varme Oberstdorf. Herrene starter kl. 11.45 og kvinnene 14.45 på TV3/Viaplay.