Therese Johaug fristes av Trondheim-VM: − Ingen dør er lukket

HAMAR (VG) Therese Johaug ble kåret til «Årets kvinnelige utøver» for fjerde gang lørdag kveld. Etterpå ville hun ikke utelukke at hun kan gjøre comeback.

– Alle spør meg om det, men jeg har ingen svar. Ingen dør er lukket, ingen dør er åpen. Per nå har jeg lagt opp. Jeg nyter livet som pensjonist. Jeg gleder meg veldig til det jeg går i møte med nå i 2023, så tar vi det andre når den tiden kommer, sier Therese Johaug til VG.

34-åringen vant sine første individuelle OL-gull i 2022. Hun la opp etter sesongen, og for få dager sin delte hun gladbeskjeden om at hun og forloveden Nils Jakob Hoff venter sitt første barn.

– Du sier ikke nei til et comeback?

– Jeg sier ikke nei, og jeg sier ikke ja, svarer Johaug.

– Hva skal til?

– Jeg har ikke tenkt så mye på det. Per nå har jeg lagt opp. Hva som skjer i fremtiden, det vet vi ikke. Jeg har ikke lyst til å stå her og si ja eller nei til noe. Jeg elsker idretten, livet jeg har levd og prestasjonene jeg har oppnådd. VM i Trondheim er kanskje det eneste som gjør at døren eventuelt er bitte, bitte litt åpen, men per nå har jeg lagt opp, sier Johaug.

– Det høres ut som du er på glid?

– Ja, hahaha, men per nå: Lagt opp.

VM i Trondheim er i 2025. Da VM gikk i Oslo i 2011, tok Johaug to VM-gull og én bronsemedalje.

Da VG intervjuet den norske langrennseliten etter Johaugs graviditetsnyhet, ønsket Johannes Høsflot Klæbo henne tilbake i 2025.

-- Det er bare å gratulere henne, så er det velkommen tilbake i 2025. Hun kommer vel tilbake til Trondheim. Hun rekker det, så for konkurrentene blir det bare å komme i gang med treningen og få størst mulig forsprang, sa Klæbo.

