GIR SEG: Martin Johnsrud Sundby og Niklas Dyrhaug, her på plass for Viaplay under ski-VM i Planica i februar og mars sist vinter.

Sundby gir seg som Viaplay-ekspert

Martin Johnsrud Sundby (38) gir seg som ekspert i Viaplays langrennssendinger etter bare én sesong.

Det bekrefter sportssjef Kristian Oma i Viaplay Group til VG torsdag.

– Vi kan si at den kontrakten vi hadde har nå gått ut. Martin har gitt beskjed om at vi ikke kan forlenge. Det må vi bare respektere. Men det er selvfølgelig synd. Han har vært en enorm berikelse for sendingene våre og er en kanonflott fyr som vi har blitt glad i, sier Oma.

Han fortsetter:

– Vi vil savne ham, men sånn er denne bransjen. Vi har god tid på oss til å finne nye og spennende folk som kan skape gode seeropplevelser.

Sundby sier at arbeid med selskapet hans og andre prosjekter for Discovery tar såpass mye tid at han ikke lenger klarer kombinasjonen med jobb for Viaplay i helgene.

– Jeg har også noen gutter som har fått en større interesse for langrenn og helgene i løpet av vinteren krever at jeg som far følger opp, slik jeg ble fulgt opp da jeg var liten. Det siste er nok det mest avgjørende for valget, skriver han i en SMS til VG.

Det var sommeren 2022 at Sundby startet sitt engasjement som ekspert for Viaplay, en rollen han og Niklas Dyrhaug hatt gjennom hele vinteren. De to gamle lagkameratene ledet også kanalens sendinger under VM i Planica.

Den tidligere VM-gullvinneren og landslagsveteranen har markert seg som en hardtslående ekspert på temaer i og utenfor sporet.

– Han har jo den gaven at han er sylskarp, en veldig god formidler og flink på TV, rett og slett. Han er en av dem som bare har det. Det har vært med å løfte sendingene våre, sier Oma og legger til:

– Det har vi trengt, men igjen: Man har folk til låns og nyter godt av deres kompetanse. Så åpner det seg muligheter for andre, sier han.

Oma opplyser at kanalen på et vis må fylle hullet etter Sundby, men at det ikke er klart ennå om det blir fordelt på flere personer eller om de henter inn en spydspiss til.

– Det får tiden vise. Vi har akkurat avsluttet vinteren. Vi trekker pusten, setter oss ned og evaluerer hvordan vi skal bygge laget mot neste sesong.