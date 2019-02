Didrik Tønseth og Trond Nystad prater om dopingproblematikk i langrenn. Foto: Scanpix/Bjørn Delebekk, VG

Nystad og Tønseth varsler: – De som vil jukse, klarer det

SEEFELD (VG) Trond Nystad, landslagsløper Didrik Tønseth og den tyske gravejournalisten Hajo Seppelt mener langrennsutøvere kan komme unna med doping.

– De som vil jukse, klarer det, sier Nystad til VG.

Han står midt i trenerkarrierens vanskeligste situasjon. Som en del av det østerrikske støtteapparatet, har Nystad jobbet tett med Max Hauke (26) og Dominik Baldauf (26).

Onsdag ble begge arrestert som et resultat av politiets omfattende dopingoperasjon her i Østerrike. Til tross for at Hauke og Baldauf skal ha blitt avslørt, har sjokkopplevelsen bidratt til at Nystad tror det er mulig for langrennsutøvere å slippe unna med doping.

Mangler ved systemet

Også Didrik Tønseth mener det er mulig å komme seg unna med bruk av ulovlige preparater, skal vi tro gårsdagens uttalelser. Etter dopingrazziaene utført av tysk og østerriksk politi, kom trønderen med følgende melding:

– Det er synd. Systemet er ikke bra nok. Det er store smutthull. Det hjelper ikke å lukke øyene og tro at ingen jukser. Det er topp at de blir tatt og at politiet er med og har kontroll på det, sa Tønseth til Dagbladet torsdag.

BETENKT: Didrik Tønseth mener det eksisterer feil ved dagens antidopingsystem. Foto: NTB scanpix

I dialog med VG i Seefeld forteller verdens kanskje mest anerkjente gravejournalist innenfor dopingfeltet, tyske Hajo Seppelt, at han ikke har tiltro til at hverken Det internasjonale skiforbundet (FIS) eller nasjonale skiforbund er konstruert på en måte som avslører dopere i tilstrekkelig grad.

– Det har åpenbart ikke fungert i dette tilfellet. For meg er det tydelig at idretten må kontrolleres av uavhengige organer, sier Seppelt til VG.

– Så du mener at det ikke er tilfeldig at det er politiet som sto bak denne operasjonen?

– Det er ikke tilfeldig. Idretten vil promotere seg selv. Og det er ikke bra for langrenn med mange dopingsaker. Det gjør at det blir en interessekonflikt. Derfor må kontrollen komme fra utsiden. Hvis ikke vil det aldri fungere, forteller Seppelt kort tid etter at det svenske damelaget har tatt gull foran Norge på stafetten her i Østerrike.

NULL TILTRO TIL SYSTEMET: Den tyske gravejournalisten Hajo Seppelt er på plass i Seefeld for å jobbe med dopingskandalen som rammet byen onsdag formiddag. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Koordinerte aksjoner

Dieter Csefan er leder for den føderale politienheten i Østerrike som har etterforsket det som betegnes som en organisert kriminell gruppe. På onsdagens pressekonferanse på stasjonen Polizeidirektion Tyrol i Innsbruck, fortalte Csefan at de hadde kartlagt dopingringen i over fem år:

Etterforskningslederen bekreftet at de tok en av VM-utøverne på fersken med en nål i armen mens han bloddopet seg. Parallelt ble 26 år gamle Baldauf pågrepet av spesialenheten Cobra under en skitur ved skistadionet her i Seefeld, får VG opplyst torsdag.

De koordinerte aksjonene ble iverksatt etter at politiet hadde filmet utøvere ankomme og forlate et hus beskrevet som en dopingsalong midt i sentrum av VM-byen.

Bekymret FIS-topp

Sarah Lewis er generalsekretær i FIS. Hun dro fra Seefeld natt til torsdag grunnet det hun betegner som et offisielt ærend i Kina i forbindelse med en langrennssprint.

I en tekstmelding til VG opplyser briten at hun er fortvilet over det som er totalt ni arrestasjoner under VM. I tillegg til de fem langrennsløperne, er fire bakmenn tatt.

– FIS er veldig bekymret og skuffet over at denne massive hendelsen har oppstått. Vi vil jobbe for å forsikre oss om at både utøvere og publikum kan stole på at langrenn er en ren sport, sier Lewis til VG.

FIS-toppen legger til at de vil opprette dopingsaker mot de arresterte personene så fort de mottar skriftlig dokumentasjon fra østerriksk politi, noe Det internasjonale skiforbundet forventer å få om kort tid.

VG forsøkte torsdag å prate med Ole Morten Iversen etter damenes stafett, men den norske landslagstreneren gjorde det klart at han ikke ønsket å svare på dopingrelaterte spørsmål.