Petter Northug vant Flyktningerennet: - Nå er sesongen reddet

Petter Northug (32) gikk helt til topps i Flyktningerennet søndag.

Petter Northug har vunnet sitt første skirenn for sesongen, og sitt første renn på nesten ett år.

TV 2 skriver at han varmet opp til søndagens Flyktningerenn med å vinne sitt eget Red Bull-sponsede Janteloppet lørdag, men søndagens seier er hans første i et ordentlig skirenn.

– Flyktningerennet er en stor klassiker som er viktig å vinne. Så nå er sesongen reddet, sier Northug ifølge Namdalsavisa .

Forrige seier kom i en femmil på Island den 29. april 2017. Forrige verdenscupseier er tilbake til 3. april 2016, da han vant sprinten i Drammen.

Søndag var det med tiden 2.03.18 at Petter Northug vant han det 42 kilometer lange rennet. Han spurtslo Fredrik Riseth, som ble nummer to, og Didrik Tønseth, som fikk den siste pallplassen.

Flyktningerennet er et renn til minne om de som måtte flykte fra Norge til Sverige under andre verdenskrig.

– Historisk sett er det litt prestisje i Flyktningerennet, så seieren smaker nok godt, sier Northug-manager Stig Rune Kveen til VG, som også presiserer at det er et turrenn og at det er «ingen grunn til å ta av helt».

– Hva betyr dette for motivasjonen til Northug?

– Det betyr bare at han følger planen sin, og det er å gå noen turrenn på vårparten, svarer Kveen.

– Men det er vel deilig for ham å vinne igjen?

– Petter er en konkurransemann. Han liker å vinne skirenn, så sånn sett er det positivt, svarer Northug-treneren.

Etter at Northug ble VM-kongen av Falun i 2015, har han levert et par svake sesonger i skisporet. Nedturen toppet seg da han ikke ble tatt ut i OL i Pyeongchang i år. Hva Northug gjør neste sesong, er fortsatt ikke avklart.

