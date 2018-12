1 av 5 TÅRER: Petter Northug på dagens pressekonferanse. KRISTER SØRBØ

Gråtkvalt Petter Northug legger opp: – Det har vært et eventyr

TRONDHEIM/OSLO (VG) Petter Northug (32) bekrefter at han legger opp som skiløper på toppnivå. Han tok til tårene da han skulle takke familien.

Publisert: 12.12.18 11:55

Det var en meget emosjonell Northug som offentliggjorde nyheten i Trondheim onsdag. Han måtte kjempe hardt for å holde tårene tilbake og innrømmer at det var «tøffere enn jeg trodde» å fortelle om avgjørelsen.

– Jeg hadde en liten drøm da jeg var liten guttunge, om å bli en god skiløper. Jeg er stolt over det jeg har fått til. Sånn sett, når langrenn har vært livet mitt i så mange år, er det tøft å gi seg. Samtidig føltes det også godt, sier en gråtkvalt Northug.

– De jeg ikke kommer unna, er foreldrene mine, sier Northug og må ta en pause for å tørke tårene, som du kan se her:

– Tomas og Even (brødrene) har vært viktige for meg, at de har vært aktive de også. De har hjulpet meg med motivasjonen etter VM i 2011, som det var det største jeg har opplevd som skiløper. Gjennom dem fant jeg motivasjonen til å fortsette som skiløper, sier Northug, og må ta en ny pause.

– Det har vært et eventyr, sier han.

Dermed er en 13 år lang karriere på toppnivå er ved veis ende. Northug tar med seg 13 VM-gull, derav syv individuelle, fire OL-medaljer, derav to gull, inn i pensjonisttilværelsen.

– Dette har preget livet mitt siden jeg var guttunge. Jeg har kanskje ikke forklart hvor mye jeg har ofret, og gått inn for å virkelig bli best, spesielt i ungdomsårene. Da merker man på en sånn dag, at det er tungt å gi seg. Men selv om det er tungt, er det godt å gi seg, sier Northug om hvordan det føles å offentliggjøre at han legger opp.

Han fortalte også om hvordan promillekjøringen i mai 2014 kan ha forlenget langrennskarrieren hans:

Northug forteller at pappa John var den første som fikk beskjeden. Han beskriver sine fire femmilsgull i internasjonale mesterskap som det han er mest stolt over. På spørsmål om det er noe han angrer på i karrieren sin, svarer Petter Northug :

– Nei, det er absolutt ingenting jeg ville gjort annerledes. Alle valgene jeg har tatt, har vært bevisst.

Petter Northug har underholdt både i og utenfor sporet gjennom en suksessrik langrennskarriere. Her er et lite utvalg av Northugs sitater som har skapt overskrifter:

– Hva skjer videre?

– Det er ikke en helt klart spikret rute. Jeg skal bruke litt tid på å finne ut hva jeg skal gjøre. Det er viktig å sette seg på bakbeina og klarne hodet litt etter en sånn avgjørelse, for hvordan jeg reagerer på det, det vet jeg ikke. Men jeg skal bruke litt tid på å fundere på hva jeg skal gjøre, sier Northug.

– Hvordan blir det å våkne i morgen?

– Nei, jeg tror det blir som en ryggsekk er kastet av meg. Nå begynner et nytt kapittel. Denne dagen i dag er tung, men nå ser jeg lyst på fremtiden, sier han.

Det eneste som er kjent om Northugs fremtid, er at han har inngått en langsiktig avtale med TV 2 om å jobbe med «programinnhold og sportsrelatert innhold» . Northug sier også at han ikke utelukker å jobbe innenfor langrenn i fremtiden.