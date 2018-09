PREGET AV DØDSFALLET: Landslagsløperne Emil Iversen (t.v.) og Simen Hegstad Krüger er en del av landslaget som er sterkt preget av dødsfallet til Ida Eide og er opptatt av å støtte lagvenninnene sine. Her før dagens første økt i Livigno. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Skilandslaget med hjertegjennomgang etter tragedien: – Utrolig skremmende

LIVIGNO (VG) Olympisk mester Simen Hegstad Krüger (25) syns det plutselige dødsfallet til tidligere skiløper Ida Eide er utrolig skremmende. Hele landslaget kjørte gjennomgang av hjertetemaer med landslagslegen etter helgens tragiske dødsfall.

Publisert: 04.09.18 22:05 Oppdatert: 04.09.18 22:32

30 år gamle Eide døde etter hjertestans under et mosjonsløp på Jessheim i helgen, og det har de siste dagene også satt sterkt preg på landslagsmiljøet i langrenn. Eide var søster til landslagsløper Mari Eide og én av Therese Johaugs beste venner. Hva som var årsaken til hjertestansen er ikke klart på nåværende tidspunkt.

– Det gjør sterkt inntrykk på oss at vi mister et ungt menneske som mange her er veldig glad i og som har vært i disse kretsene. Det går veldig hardt inn på alle som er her, sier Simen Hegstad Krüger til VG på den felles treningssamlingen til kvinnene og herrene i italienske Livigno, der de fikk dødsbudskapet.

- Det er utrolig skremmende når det er unge spreke mennesker det skjer med innimellom. Det er noe som gjør veldig sterkt inntrykk, sier han.

Flere løpere på landslaget blir skremt av at slike plutselige dødsfall som følge av hjertestans kan skje, selv om hjerteeksperter og forskere forteller at dette skjer veldig sjelden.

Landslagsløperne i langrenn går gjennom en årlig undersøkelse av hjertet med støtteapparatet, som en del av den rutinemessige oppfølgingen av utøvere.

– Selvfølgelig blir man skremt og sjokkert. Om man er i et løp eller ikke; slike ting skal ikke skje med sunne friske mennesker som har livet foran seg, sier Emil Iversen.

Øystein Andersen, medisinsk ansvarlig og lege for langrennslandslaget, sier det var naturlig at det kom en del spørsmål fra utøvere etter Ida Eides hjertestans. Derfor holdt han en gjennomgang av hjerterelaterte temaer for både kvinne- og herrelaget etter at dødsfallet ble kjent for løperne. Der forklarte han blant annet hva som skjer ved plutselig hjertestans.

– Det gir en anledning til å forklare hvorfor vi har de kontrollene vi har, hvorfor vi ønsker å være så tett på utøverne og hvorfor vi maser om å forfølge opplysninger om eventuelle symptomer helt ut. Vi kan også forklare hvorfor vi sender utøvere til videre undersøkelser, dersom vi kjenner at det er nødvendig, sier Andersen.

Herrelandslagets trener Eirik Myhr Nossum forteller at dødsfallet skapte et veldig stort informasjonsbehov i laget om hvorfor slike dødsfall kan skje.

– Det er veldig betryggende å ha det medisinske apparatet vi har, så det ikke blir «google-diagnostisering». Det er kvalifiserte personer som kan forklare, sier Nossum og legger til:

– Vi har ingen å miste.

Hegstad Krüger sier at en slik tragisk hendelse gjør at man kan begynne å gruble som utøver.

– Da er det viktig å ha tillit å ha helseteamet rundt seg og at den oppfølgingen vi får er god nok. At oppfølgingen vil finne slike ting før det er for sent, sier Hegstad Krüger.

Didrik Tønseth mener en slik tragedie blir en vekker, men har stor tiltro til oppfølgingen de får.

– Vi har en årlig sjekk med helseteamet. Det er kjempemessig at vi gjør det. Vi lever av å leve på grensen kan ikke bekymre oss for slikt, sier Tønseth.

Hans Christer Holund syns temaet er viktig men vil ikke utdype dette på nåværende tidspunkt.

– Det er en forferdelig trist hendelse som påvirker absolutt alle på laget og jeg tror det påvirker hele Ski-Norge, fordi det er noe som ikke skal skje, sier Hans Christer Holund, som i likhet med landslagsløperne forteller at de at de tenker på dem som har stått Ida Eide aller nærmest.

– Man tenker jo på familien og de som er de aller nærmeste, som har opplevd det aller verste, sier Iversen.