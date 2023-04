BRØT MED LANDSLAGET: Johannes Høsflot Klæbo, her avbildet under VM i Planica sist vinter.

Olympiatoppen og Skiforbundet strammer inn overfor Klæbo

Når Johannes Høsflot Klæbo (26) nå skal stå utenfor landslaget må han selv håndtere egen ski-park og tilgangen til Olympiatoppens ressurser innskrenkes.

Det bekrefter henholdsvis Stein-Olav Snesrud, smøresjef i Norges Skiforbund, og Tore Øvrebø, toppidrettssjef ved Olympiatoppen.

– Som for alle andre utøvere utenfor landslag, så har ikke vi mulighet til å ta oss av den skiparken frem til verdenscupen i november, sier Snesrud til VG.

– Det blir endringer for muligheten hans til å benytte Olympiatopp-ressurser. Hvilke endringer er ikke klart ennå og blir en sak mellom oss og langrenn, skriver Øvrebø i en tekstmelding til VG.

VG har vært i kontakt med manager-far Haakon Klæbo, som trenger mer tid før han kan si noe om disse to problemstillingene.

SMØRESJEF: Stein-Olav Snesrud, her avbildet tidligere denne sesongen.

Søndag takket Klæbo nei til landslaget kommende sesong. Han står nå fritt sportslig og kommersielt til å utforme sin egen satsing.

Men nei-et får også konsekvenser.

Det er allerede kjent at han ikke skal på samling med landslaget, han får ikke tilgang til Skiforbundets medisinske team, ei heller Olympiatoppens fasiliteter eller smøreteamet.

Olympiatoppens fagpersonell har bistått landslagsløpere i en årrekke. Martin Johnsrud Sundby fikk ikke stipend og mistet tilgang til en viktig teknikk- og motorikktrener da han ble vraket tilbake i 2020.

I tillegg har Olympiatoppen andre helse- og treningsressurser som hyppig benyttes av langrennsløpere på elitenivå, blant annet til testing.

Det norske smøreteamet anses for å være verdens beste og svært viktig når langrenn og andre ski-idretter skal bruke fluorfri smurning fra og med 2023/2024-sesongen.

Da Didrik Tønseth gjorde comeback på landslaget i fjor, trakk han frem smøreteamet som en svært viktig faktor for at han takket «ja» til tilbudet.

Langrennssjef Espen Bjervig vet ikke nøyaktig hvordan Klæbos landslags-nei vil påvirke muligheten til å bruke Olympiatoppens ressurser.

– Så langt har vi ikke kommet ennå. Jeg har så vidt hatt en kort samtale med Tore om at vi må se på hva det skal bety, sier han.

Snesrud har på sin side snakket med Klæbo om skiparken. Han forteller at skistjernen vet godt hva den består av.

– Men han bør pakke den sammen og må skaffe seg noe hjelp med å gå gjennom og få testet de nye skiene han kommer til å få av sin leverandør frem til sesongstart. Det må han sørge for selv, sier han.

Snesrud vet ikke nøyaktig hvordan Klæbo skal løse det, men han anslår at 26-åringens ski-merke vil levere et sted mellom 15–20 par ski av hver stilart for testing frem til neste vinter. Enkelte av disse blir en del av ski-parken hans.

I dag er smøretraileren tømt for ski og skal til service i løpet av våren. Derfor står Klæbos gullski på et lager et sted her til lands, opplyser den norske smøresjefen.

Men testingen pågår, spesielt av fluorfri smurning. Løperskiene testes fra og med august/september, sier Snesrud.

– Hvor viktig er den perioden nå og frem til sesongstart med tanke på testing av ski?

– Det er jo en viktig greie. Så må vi finne en god overgang på det når han skal gå verdenscup til vinteren. Dette har vi fått til bra de siste årene med utøvere utenfor lag, som Astrid Øyre Slind, Kristine Stavås Skistad, Mikael Gunnulfsen og Didrik Tønseth.

– Det har vi stort sett klart å håndtere på en god måte. Men de må sørge for å få gjort en jobb selv på forhånd, så sørger vi for at de skiene til alle utøverne som går verdenscup blir så bra som vi klarer.

Johannes Høsflot Klæbo, her sammen med tre av sine svært viktige støttespillere. Nemlig smører Frode Pedersen (nummer to fra venstre), pappa Haakon Klæbo og fysioterapeuten Megan Stowe.

Snesrud forteller at Klæbos mangeårige smører, Frode Pedersen, er på utgående kontrakt i Skiforbundet.

Det er dialog mellom forbundet og Pedersen i disse dager. Men Snesrud har avventet konkrete samtaler om kontrakter først etter at budsjettsituasjonen i et økonomisk utfordret forbund har blitt avklart.

– Det er dialog med ham og flere av de andre smørerne på laget. Vi må sy sammen et team og det er en del vi må forberede oss på, blant annet at det blir en fluorfri sesong.

Snesrud sier han overhodet ikke legger seg opp i hvor Klæbos ski er. Han kan like gjerne ha dem på lager frem til sesongstarten.

– Men vi kommer ikke til å gjøre noe med skiene før han er på verdenscup igjen. Vi kommer ikke til å bruke noe tid på eller teste den skiparken. Så er det som jeg har sagt til ham: Det er bare å ringe og spørre om det er noe.