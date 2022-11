SVARER JOHAUG: Langrennssjef Espen Bjervig, her avbildet under en samling i 2020 og Therese Johaug under et VG-intervju tidligere i høst.

Reagerer kraftig på Johaugs karakteristikker i biografi

BEITOSTØLEN (VG) Langrennssjef Espen Bjervig (50) misliker at Therese Johaug (34) omtalte deler av norsk damelangrenn i krasse ordelag i sin egen bok – og ikke direkte til skiledelsen.

– Det hadde vært veldig greit om hun hadde sagt fra om det da hun var på laget. Meldt det inn slik at man kunne gjort noen grep. Så først når hun gir seg, da får man høre det, sier Bjervig innledningsvis om det temaet.

Bjervig tar faktisk opp Johaugs kritikk i sin egen bok nærmest uoppfordret på VGs spørsmål om noe annet: Hvordan han vurderer dagens ekspertkorps i langrenn.

«Alt har bare stupt»

Det er i ferd med å bli profiltungt. Nytt av året er at Johaug er blant dem og hun er på plass for NRK under langrennsåpningen på Beitostølen.

Og hverken Johaug, Martin Johnsrud Sundby (Viaplay) eller Petter Northug (TV 2) er redde for å si hva de mener.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her sammen med Anne Kjersti Kalvå under en treningssamling i Italia tidligere i år.

Langrennssjefen misliker blant annet at det i Johaugs bok går frem at da hun i 2018 returnerte fra dopingutestengelsen, opplevde hun at toppidrettskulturen i laget ikke var som den var tidligere.

Johaug har i sin bok blant annet vært kritisk til mengdene som ble trent på damelaget – at enkelte var i «komfortsonen» under treningsøkter og hun slo fast at alt «bare hadde stupt» på noen år i hennes siste år.

FORTALTE OM EGEN BOK: Therese Johaug, på et av mange arrangementer i forbindelse med at hun tidligere i høsten ga ut boken «Hele historien».

På spørsmål om hun ikke har nevnt det for Bjervig (langrennssjef siden 2019) tidligere, svarer han slik:

– Ikke så tydelig som i boken. Men det er jo de største utøvernes ansvar når de er på lag. Å sette og forme kulturen. Det forventer jeg av de største utøverne, sier Bjervig og fortsetter:

– Hvis hun opplevde det som hun beskriver det, hadde jeg forventet at hun hadde det løftet det på høyt nivå slik at vi kunne sett på det.

Info Program åpningshelgen på Beitostølen: Fredag 18. november:

11.35: Klassisk sprint, prolog 13.10: Klassisk sprint, finaler Lørdag 19. november: 10.00: 10 km klassisk, kvinner 11.30: 10 km klassisk, menn Søndag 20. november: 11.40: 10 km fristil, kvinner 13.10: 10 km fristil, menn Alt sendes på NRK. Verdenscupen starter i finske Ruka om en drøy uke. Vis mer

JUBLET SAMMEN: Therese Johaug og langrennssjef Espen Bjervig jubler etter at førstnevnte tok gull på ti kilometeren i OL i Beijing sist vinter.

Therese Johaug svarer på Bjervigs frustrasjon:

– Praksis i laget har vært å løse slike problemstillinger internt, og det har jeg forholdt meg til under hele karrieren, skriver hun i en tekstmelding til VG og fortsetter:

– Vanligvis har dette gått via trenere og helsepersonell, og videre kommunikasjon i organisasjonen har jeg ikke oversikt over.

Bjervig svarer et kontant «ja» på VGs spørsmål om det for Johaug fantes naturlige forum å ta opp slike ting.

På spørsmål om han synes Johaugs valg om å kritisere laget i etterkant er for dårlig, svarer han først at det aldri er lett å melde sånt når man er en del av en gruppe.

– Men da hadde hun tatt sin rolle som kaptein på laget, og så hadde hun hjulpet til og ført damelangrenn i en konstruktiv retning.

Bjervig legger til at «ting blir tabloid fremstilt i en bok».

– Men tanken som slår meg er at det hadde vært fint om det (kritikken) kom til oss som styrer forbundet når hun, som kanskje er den beste kondisjonsutøveren på kvinnesiden som verden noen gang har sett, opplever noe sånt, sier han og avslutter slik:

– Jeg har enormt respekt for henne og hadde hatt det samme hvis hun hadde meldt det inn.