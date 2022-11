UHYRE NÆRE: Anne Kjersti Kalvå, her like etter målgang på 10 kilometer klassisk i finske Ruka.

Karlsson tapte sekundstrid – pallplassen glapp for Kalvå med to tideler

RUKA/OSLO (VG) Ebba Andersson gikk seirende ut av en innbitt kamp med Frida Karlsson om seieren i verdenscupåpningen. Samtidig var Anne Kjersti Kalvå (30) bare noen fattige tideler fra pallplass.

Det ble i det hele tatt en svært dramatisk og nervepirrende start på årets distanserenn i dameklassen i verdenscupen.

Til slutt endte det med svensk dobbeltseier, der Ebba Andersson snøt Frida Karlsson for seieren med bare 5,7 sekunder.

– En perfekt start for oss svensker, sier Maja Dahlqvist – etter to i blågult øverst på pallen under damesprinten fredag og det samme på lørdagens distanserenn.

SEIEREN RØK MED KNAPP MARGIN: For Frida Karlsson, her like etter målgang etter 10 kilometer klassisk i Ruka.

Den siste pallplassen ble det enda mer jevnt om. Der var det også en norsk kvinne i en av hovedrollene.

For Anne Kjersti Kalvå viste at hun hadde skumle hensikter på dagens distanse. Hun fulgte teten hele veien.

Men de siste kilometerne ble det klart at 30-åringen fra Lundamo først og fremst kjempet om tredjeplassen i duell med tyske Katharina Hennig.

Den duellen ble så jevn som den kunne bli. I mål skilte det bare to tideler mellom de to rivalene og Kalvå måtte ta til takke med den «sure» fjerdeplassen.

For Kalvå er det likevel karrierebeste. Hun har en sjetteplass fra 30 kilometer under VM i Oberstdorf og hun har en syvendeplass som beste notering fra verdenscupen.

